Європейські політики Александр Кваснєвський та Пет Кокс у день суду над Петром Порошенком зробили спільну заяву, в якій застерегли владу від політичних переслідувань.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Кваснєвського.

“З травня 2012 року до листопада 2014 року, протягом 18 місяців, ми разом працювали в моніторинговій місії високого рівня, призначеній Європейським Парламентом з питань спірних кримінальних обвинувачень щодо окремих політичних осіб в Україні. Ми на власні очі бачили й доповідали про політизовані правосуддя та систему судового переслідування; судову систему, яка надавала перевагу прокурорському обвинуваченню над захистом, та в якій нормою здавалася не презумпція невинуватості, а винуватості. Ми надавали свої коментарі про вибірковість політично-вмотивованого правосуддя для одних та співіснування цього явища з кліматом безкарності для інших. Це було погано для України у питанні її міжнародних позицій і становило загрозу для свободи та свобод громадян вдома”, – нагадують колишні співголови Моніторингової місії Європарламенту.

На їх думку, невпинна боротьба за серця й уми українського народу триває і надалі.

“Зовнішня російська пропаганда не вщухає, і вона часто підсилюється потужними медіа інтересами в самій Україні. Громадська думка зросла до рівня очікування ув’язнень серед ймовірних порушників високого рівня. Під це при нагоді підводяться шкідливі політичні коментарі. Маніпуляція судом громадської думки не є замінником верховенства права”, – застерігають європейські політики.

Інформація, якою володіють політики, свідчить про “тривожний початок сповзання у демократичних стандартах, про крок назад, який може перерости у ревізію досягнень Майдану”.

“Політична боротьба є всюди, але відбувається вона під час виборів, а у парламенті – під час дебатів. Саме вони, а не суди, є аренами для боротьби політичних суперників. Наближення місцевих виборів лише посилює нашу стурбованість, коли ми спостерігаємо за тим, як з політичними опонентами розбираються через систему правосуддя, а не через виборчий бюлетень”, – йдеться у заяві Кокса-Кваснєвського.

На їх переконання, якщо такий курс переважатиме, то його першими жертвами стануть демократія та верховенство права в Україні. Саме вони є основними складовими спільних цінностей, на яких базуються прагнення України щодо інтеграції до ЄС та НАТО, попереджають політики.

“Українські антикорупційні органи повинні бути посилені, а не дискредитовані. Вибіркове правосуддя через політично вмотивоване переслідування повинно залишитись в минулому, а не стати інструментом майбутнього. Державна безпека та правоохоронні органи, прокуратура та судові системи потребують незалежності, а не інструменталізації. Європейська доля України не досягається ревізіоністськими кроками назад”, – наголошується в заяві.