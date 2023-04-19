Відомий американський режисер Квентін Тарантіно, відомий завдяки стрічкам "Одного разу в Голлівуді" та "Кримінальне чтиво", офіційно заявив, що він майже готовий завершити режисерську кар'єру.

Про це повідомляє Hypebeast.

У 2009 році Тарантіно зізнався, що планує піти на пенсію у віці 60 років. Тому, ймовірно, що він дотримується своїх планів, оскільки раніше цього року він сказав, що продовжить лише “писати романи та літературу про кіно”.

Протягом багатьох років Тарантіно постійно робив натяки про свою відставку. У березні він також оголосив, що “Кінокритик” стане його десятим та останнім фільмом.

Нагадаємо, що історія розгортатиметься навколо Полін Каель — однієї з найвпливовіших кінокритиків усіх часів. Наприкінці 1970-х років вона працювала консультанткою на кіностудії Paramount. Тому цей період може збігатися з часом сценарію.

Коли його запитали, що спонукало його залишити індустрію, Тарантіно відповів: “Просто я знімаю фільми 30 років і готовий кинути”.

ДОВІДКА. Квентін Тарантіно – американський режисер, сценарист, актор та продюсер. Володар “Золотої пальмової гілки” Каннського кінофестивалю, а також премій “Оскар” і “Золотий глобус”.