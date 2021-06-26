Таку заяву він зробив в ефірі американського телевізійного ток-шоу “Real Time With Bill Maher”, інформує видання Variety.

Тарантіно з’явився в шоу в рамках промоції (просування) свого роману, написаного за мотивами кінострічки “Одного разу в… Голлівуді”.

Цей фільм, знятий Тарантіно, свого часу отримав десять номінацій на премію “Оскар” й виграв дві нагороди (зокрема Бред Пітт отримав нагороду за кращу акторську роль другого плану).

У романі за мотивами фільму Тарантіно вирішив глибше розкрити деяких персонажів.

Під час обговорення роману на ток-шоу Тарантіно підтвердив, що планує завершити режисерську кар’єру після створення ще одного фільму.

На думку режисера, після досягнення вершини в якійсь сфері єдиний шлях – це вниз, а тому потрібно вчасно піти.

Реагуючи на коментар, що він зараз перебуває на піку кар’єри, 58-річний Тарантіно заявив:

“Ось чому я хочу піти. Тому що я знаю історію кіно, і з цього моменту режисери не стають кращими”.

“Працюючи протягом 30 років над тими фільмами, які я зняв, – не так багато, як у інших людей, але це довга кар’єра. Це дійсно довга кар’єра. І я віддав їй усе, що у мене є”, – зазначив режисер.

Тарантіно зізнався, що думав, чи не зробити римейк своєї стрічки “Reservoir Dogs” (“Скажені пси”, 1992 року) останнім фільмом у режисерській кар’єрі. Проте він додав, що, розглянувши таку ідею, відмовився від її реалізації.