Багато мешканців мегаполісів схильні до самотності та замкнутості в своїх нескінченних турботах, щодня триваючих, перетворюючись у потік сірих буднів.

Але, привнести в життя нові відчуття, яскраві враження і розвіяти навіть глибоку депресію, допоможе квест.

Як за 1 годину отримати масу нових вражень та емоцій?

Кожен сам може змінити все у своєму житті, і внести в неї розмаїтість, отримуючи регулярні порції адреналіну і радості. Для початку, просто знайдіть 60 хвилин вільного часу, за які ви зможете повністю змінити свою діяльність.

Квест-кімнати – це відмінна можливість хоча б ненадовго забути про нескінченні щоденних справах і побувати в таємничому світі захоплюючих пригод, що подарує вам заряд гарного настрою. Квест-руми чудово позбавляють від впливів нудьги і зневіри. Це проекти, створені ініціативними цінителями рольових та комп’ютерних ігор, які спробували втілити у реальність весь спектр емоцій, які долають справжніми детективами, тюремними ув’язненими, людиною, які опинилися в психіатричній клініці або іншим персонажем.

Така альтернативна реальність здатна розворушити будь-якого, так як він виявляється в абсолютно новій незвичній обстановці. Спільно з невеликою командою ви опинитеся в закритій кімнаті, звідки можливо вийти лише завдяки застосуванню власної кмітливості і нестандартного мислення. Квест-кімнати так організовані, що учасникам гри необхідно:

шукати підказки;

знаходити рішення складних логічних задач і важких головоломок;

швидко орієнтуватися і правильно розподіляти сили в команді для отримання максимального результату.

За підсумками проходження напівреальних ігор учасники гарантовано отримають оновлений життєвий погляд на звичні речі. Взяти участь у квесті в Одесі, Києві чи іншому місті України варто для:

цікавого і захоплюючого проведення часу;

відволікання від сірих буднів і занурення в атмосферу казки або фантастики;

розвитку інтелектуальних здібностей;

перевірки власних сил в умовах виконання чітких завдань та дедлайну;

того, щоб побачити друзів в незвичайних обставинах і дізнатися їх іншу сторону;

зняття стресу;

отримання адреналіну;

розкриття прихованих талантів і здібностей;

тімбілдінга;

отримання заряду позитивних емоцій на кілька тижнів вперед;

отримання задоволення від ігрового процесу.

Повірте, проведена година в квесті здатна пережавантажити та принести вам радість і нові емоції.

Чим приваблюють квести?

Багато хто цікавиться питанням, чому варто проходити квест-руми? Практично всі, хто хоча б один раз брав участь в проходженні квест-кімнат, діляться виключно позитивними відгуками про них. Гравці від ігрового процесу в будь-який локації отримують можливість:

розвивати мотивацію – беруть участь бачать мету, шукають різні варіанти досягнення результату і не можуть зупинитися на половині шляху;

поліпшити фантазію – команді необхідно знайти вихід з кімнати, для чого потрібно продумування ходів розвитку подій, що нерідко призводить до несподіваного повороту;

розвивати спостережливість – не так легко вибратися з кімнати квесту за одну годину, як це може здатися на перший погляд. Для цього, необхідно розшукувати різні підказки, ключики, коди, відкривати замки і скрині;

тренувати пам’ять – в більшості квестів головна загадка полягає в запам’ятовуванні деяких моментів;

проявити кмітливість, лідерські якості, цілеспрямованість і чуйність;

отримати цілий емоційний спектр – від веселощів і запалу до страху, інтриг і здивувань.

Сходити на квест в Києві, Одесі та іншому місті – це не просто веселе проведення часу, а захід, надихаючи на нові ідеї досягнень та тренує розум і кмітливість.

Крім того, квест-рум є захоплюючим і незвичайним часом перепровадження в сімейному колі, компанії друзів або колег. Бажанням розгадувати загадки, головоломки і долати всі поставлені завдання сприяє відповідна жанру кімнати декорація, а також атмосферна музика, тематичний інтер’єр і навколишні атрибути. Знаходження в полуреальном світі допомагає повному розслабленню, заряду позитивними емоціями і насолоди тим, що відбувається без зайвих думок про турботи і насущні проблеми.

Види квестів

Quest в перекладі з англійської означає пошук, виклик або пригода. Квест-кімната являє собою гру, що має сюжетну лінію, де учасникам необхідно спільно знайти рішення різних логічних завдань і завдань на кмітливість. Такі ігри поділяються на різні жанри зі своїми особливостями:

класика або ескейп-рум – компанія з 4-х або більшої кількості учасників закривається в одній або декількох кімнатах і отримує завдання відшукати можливість виходу до кінця відведеного часу, як правило, це 60 хвилин;

живий квест – тут гравцям доведеться пережити сюжетну лінію, в якій може ставитися будь-яке завдання, спрямована на вихід з кімнати, при цьому двері не обов’язково закривають на ключ. Завдання може полягати в порятунку єдиного персонажа або людства в цілому, в створенні еліксиру молодості та інше;

перформанс – в цьому жанрі беруть участь живі актори, крім самих гравців. Це дозволяє учасникам отримати відчуття максимального занурення в гру, яка стає яскравою і непередбачуваною. Тут, щоб досягти поставленої мети, потрібна взаємодія з акторами;

дійство – в такому квесті необхідно задіяти не тільки мозок, але і в інших частинах тіла. Потрібно буде стрибати, повзати, бігати, вирішувати логічні завдання, щоб дійти до кінця;

дзига – ігровий процес відбувається в уяві. Учасникам зав’язують очі до завершення квест-руму, а краще занурення в нереальний світ гравцям допомагають провідні і актори. У таких квест-кімнатах необхідно по максимуму задіяти відчутні і слухові рецептори.

Хто може брати участь в квестах і як їх проходити?

Команда для участі в будь-який локації квесту підбирається самими гравцями. Певні обмеження тут відсутні. Це може бути компанія колег по роботі, друзів, однокурсників, однокласників або взагалі незнайомих людей будь-яких професій. Для проходження кімнати не потрібна наявність специфічних знань або спеціальної фізичної підготовки. Але, обов’язково до початку ігрового процесу необхідно врахувати вік гравців.

Квест-руми учасники проходять в спеціально обладнаних кімнатах з барвистими і яскравими декораціями, різними незвичайними механізмами і іноді із застосуванням спецефектів для досягнення відчуття повного занурення в світ гри. В процесі проходження квест-кімнати від беруть участь потрібно згуртована командна робота, заснована на подоланні логічних задач, прояві спритності, кмітливості і винахідливості в умовах обмеження за часом.

Основною вимогою в грі є відсутність будь-яких гаджетів – телефонів, смартфонів, планшетів. Оскільки, підключаючи тільки власний інтелект, набагато цікавіше брати участь у пригодах, розгадувати загадки, головоломки, розкривати таємниці і шукати схованки. Єдине, що можна мати при собі – це кмітливість, спритність, сміливість, відвагу, логіку та аналітичне мислення. У наш час провести одна година без використання досягнень техніки є недозволеною розкішшю і дорого коштує.

Проходження будь-якої квест-кімнати не більше, ніж незвичайна розвага, тому все, що відбувається не варто приймати близько до серця, засмучуватись у разі програшу, сваритися з командою, якщо у них щось не вийшло, хвилюватись, переживати і все ускладнювати. Просто насолоджуйтеся ігровим процесом та атмосферою. Тоді точно буде досягнута ключова мета від участі в квест-румі – отримати море позитивних емоцій та вражень!

Правильний навігатор по світу квестів

Щоб швидко забронювати хороший квест в Одесі або іншому українському великому місті, варто скористатися послугами спеціального сервісу – questroom.com.ua. Тут представлений рейтинг кращих квест-румів України, заснований на їх популярності серед учасників і визначається за кількістю броні, що відбулися ігор, лайків та відгуків в поточному місяці. На сайті доступні:

актуальна ціна квест-кімнат і розклад;

можливість підбору відповідних пропозицій по фото локацій, коротких відеороликів, прочитання легенди і іншим параметрам;

уточнення особливостей квест-кімнати, включаючи вік гравців, максимальне їх кількість і рівень складності;

бронювання квесту в будь-якому обласному місті України, де це можливо;

відгуки учасників.

Тому, якщо у ваші плани входить проведення вечора або вихідного дня з друзями, родиною чи колегами у невимушеній та цікавій обстановці, швидше бронюйте участь в будь-який з квест-кімнат. Вам гарантовані нові враження, які запам’ятаються надовго.