Український режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов розповів про світову прем’єру фільму-антиутопії “Номери”, яка відбулась у рамках спеціальних показів Berlinale Special, та про реакцію критиків на картину.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Вже не вперше за останні місяці перебуваю у Берліні, але він продовжує залишатися новим, привабливим та різним. Коли вуличний скрипаль тебе впізнає і запитує: “Ви Сенцов? Як Ваш фільм? ” – це дивує найсильніше”, – йдеться в повідомленні.

Сенцов зазначив, що на фільм “Номери” усі квитки розкупають заздалегідь, глядачі та преса реагують дуже позитивно. Також вже вийшов ряд хороших відгуків у потужних виданнях.

“Добре, що обговорюють художнє втілення ідеї, а не тільки моє ім’я. До контори, яка займається світовими продажами “Номерів”, стоїть черга з пропозицій від інших фестивалів та локальних прокатників”, – додав він.

За словами Сенцова, Україна на Берлінале представлена лише двома фільмами у програмах.

“Хоча це теж непогано, але головне, що вона присутня на Берлінале і у європейському кіно, має достойний стенд та досвід спільного виробництва. За майже шість років, на які я випав з цієї галузі, прогрес відчутний. Багато хто з іноземців запитував: “Чому тут немає вашого голови кінофонду?” Але на це питання в мене немає відповіді”, – резюмував режисер.