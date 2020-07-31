Найнижчі показники відвідування засідань Верховної Ради у липні мають депутати групи "За майбутнє" та "Опозиційної платформи За життя".

Про це повідомляє Комітет виборців України.

За даними КВУ, в липні на засіданнях Ради в середньому було зареєстровано 293 народні депутати. Всього в липні відбулося тринадцять пленарних засідань ВР.

Зазначається, що серед фракцій Верховної Ради найвищі показники відвідування в депутатів “Слуги Народу”, “Європейської солідарності” та групи “Довіра”. В середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 73% депутатів СН, 72% депутатів ЄС і стільки ж депутатів групи “Довіра”.

Дещо нижчі показники відвідування в депутатів ВО “Батьківщина” – в середньому на засіданнях Ради були присутні 66% депутатів фракції.

У депутатів фракції “Голосу” показник відвідування становить 63%.

При цьому найнижчі показники відвідування в липні встановили депутати групи “За майбутнє” та “Опозиційної платформи За життя”. В середньому на засіданнях Ради були зареєстровані лише 59% депутатів “За майбутнє” та 57% депутатів ОПЗЖ.

У КВУ додали, що в порівнянні із червнем депутати ВО “Батьківщини” (+4%), “Слуги Народу” (+4%) та ЄС (+3%) стали частіше відвідувати засідання Ради. Водночас депутати ОПЗЖ (-3%) та “Голосу” (-1%) дещо понизили свою активність.