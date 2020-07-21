Комітет виборців України проаналізував виконання обіцянок із передвиборчої програми партії "Слуги народу": більшість з них є невиконаними.

Про це повідомила пресслужба КВУ.

За словами голови КВУ Олексія Кошеля “значна частина обіцянок “Слуги народу” не просто були провалені, але й фракція намагалася реалізувати їх у прямо протилежний спосіб. Так, під час виборів партія обіцяла забезпечити підтримку української мови як державної, але на практиці ініціювала законопроєкт, який змінював суть мовної політики. Також під час виборів партія обіцяла невідворотність покарання для працівників поліції за перевищення службових повноважень. Однак, як показала ситуація в Кагарлику, відповідних висновків не було зроблено.

Зазначається, що на відміну від інших фракцій, “Слуга народу”, як монобільшість, мала всі можливості для реалізації передвиборчої програми, маючи повну монополію на ухвалення рішень в Парламенті. При цьому часто спостерігалась ситуація, коли “Слуга народу” свідомо провалювала опозиційні законопроєкти та реєструвала аналогічні ініціативи від власного імені. Зокрема, як це мало місце з кількома законопроєктами щодо коронавірусу.

Загалом програма “Слуги народу” за рік виконана в середньому на 10-15 %. Це катастрофічно низькі показники з огляду на монопольне становище фракції. Серед виконаного: скасування недоторканності народних депутатів, повернення відповідальності за незаконне збагачення, запровадження грошової винагороди для викривачів корупції, запуск перезавантаження прокуратури.

Серед ТОП 20 “забутих” обіцянок “Слуги Народу”:

1. Створимо систему підтримки української мови та культури за допомогою фіскальних стимулів і пріоритетного державного фінансування.

2. Впровадимо невідворотність покарання для працівників поліції, прокуратури та СБУ за перевищення службових повноважень.

3. Забезпечимо реальну незалежність антикорупційних органів, неефективні чи скомпрометовані органи – перезапустимо.

4. Позбавимо власників медіа можливості впливати на те, що говорять чи пишуть журналісти.

5. Запровадимо “економічний паспорт українця”, за яким всі діти отримають частку від експлуатації природних ресурсів на індивідуальні рахунки.

6. Законодавчо врегулюємо право володіння зброєю.

7. Проведемо децентралізацію влади відповідно до європейських норм: передамо максимум можливих повноважень виконкомам місцевих рад, перетворимо державні адміністрації на префектури європейського типу.

8. Позбавимо СБУ, ГПУ та Нацполіцію непритаманних їм функцій ущемлення бізнесу.

9. Запустимо повноцінні інститути мирових суддів і суду присяжних.

10. Проведемо національний економічний аудит країни із залученням вітчизняних і міжнародних компаній.

11. Створимо Національну економічну стратегію з ключовою метою – досягти вищого за середньоєвропейський рівня доходів та якості життя українців.

12. Створимо можливість одноразової легалізації капіталів некримінального походження за пільговою ставкою.

13. Запровадимо базове матеріальне забезпечення педагогів на рівні трьох мінімальних зарплат.

14. Проведемо демонополізацію ключових галузей, зробимо Антимонопольний комітет незалежним і ефективним.

15. Запровадимо податок на виведений капітал, щойно для цього виникнуть необхідні економічні умови.

16. Демонополізуємо галузі пасажирських і вантажних перевезень на залізничному транспорті.

17. Оновимо освітню та наукову інфраструктуру.

18. Розробимо державні програми системних контактів з українськими діаспорами.

19. Запровадимо механізм відкликання депутатів, які втратили довіру виборців.

20. Створимо механізм народного вето на щойно ухвалені закони.