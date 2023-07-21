Фонд сьогодні святкує три роки від дня заснування і підготував подарунки за участь у мегазборі. Серед усіх, хто задонатив понад 50 гривень на Монобанку, LiqPay чи PayPal, після завершення збору ми розіграємо:
- дві подарункові марки “Перший день” з підписом керівника ГУРа.
- два квитки на парад перемоги в Севастополі, з автографом Кирила Буданова.
За найбільший донат ми подаруємо особистий шолом очільника ГУР з його підписом, у якому він відвідував позиції наших захисників та захисниць на передовій у Бахмуті.
Нагадуємо, Фонд Притули проводить мегазбір, метою якого є зібрати 120 мільйонів гривень на п’ять комплексів EOS С VTOL. Запит на безпілотники ми отримали від керівництва ГУР Міністерства Оборони України. Ці комплекси розвідувальних БПЛА допоможуть штурмовим спецпідрозділам ГУР швидко знаходити та ефективно ліквідувати ворогів.
Долучайтеся!
Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/3N6c1dXYje
LiqPay: https://bit.ly/pf-megazbir0723
Пейпал: [email protected]
Більше реквізитів: https://prytulafoundation.org/donation
Непереможні, коли об’єднані!
Ная Новак, керівниця Департаменту партнерств і комунікацій Благодійного Фонду Сергія Притули
+38 093 429 89 23, [email protected]