Фонд сьогодні святкує три роки від дня заснування і підготував подарунки за участь у  мегазборі. Серед усіх, хто задонатив понад 50 гривень на Монобанку, LiqPay чи PayPal, після завершення збору ми розіграємо:

  • дві подарункові марки “Перший день” з підписом керівника ГУРа.
  • два квитки на парад перемоги в Севастополі, з автографом Кирила Буданова.

За найбільший донат ми подаруємо особистий шолом очільника ГУР з його підписом, у якому він відвідував позиції наших захисників та захисниць на передовій у Бахмуті.

Нагадуємо, Фонд Притули проводить мегазбір, метою якого є зібрати 120 мільйонів гривень на п’ять комплексів EOS С VTOL. Запит на безпілотники ми отримали від керівництва ГУР Міністерства Оборони України. Ці комплекси розвідувальних БПЛА допоможуть штурмовим спецпідрозділам ГУР швидко знаходити та ефективно ліквідувати ворогів.

Долучайтеся!

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/3N6c1dXYje 

LiqPay: https://bit.ly/pf-megazbir0723 

Пейпал: [email protected] 

Більше реквізитів: https://prytulafoundation.org/donation 

Непереможні, коли об’єднані!

Ная Новак, керівниця Департаменту партнерств і комунікацій Благодійного Фонду Сергія Притули 

+38 093 429 89 23, [email protected] 