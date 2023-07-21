Благодійний Фонд Сергія Притули продовжує великий збір 120 млн грн для закупівлі п'яти комплексів БПЛА моделі EOS C VTOL для штурмових спецпідрозділів Головного Управління Розвідки. Станом на 21 липня на рахунках Фонду є половина суми.

Фонд сьогодні святкує три роки від дня заснування і підготував подарунки за участь у мегазборі. Серед усіх, хто задонатив понад 50 гривень на Монобанку, LiqPay чи PayPal, після завершення збору ми розіграємо:

дві подарункові марки “Перший день” з підписом керівника ГУРа.

два квитки на парад перемоги в Севастополі, з автографом Кирила Буданова.

За найбільший донат ми подаруємо особистий шолом очільника ГУР з його підписом, у якому він відвідував позиції наших захисників та захисниць на передовій у Бахмуті.

Нагадуємо, Фонд Притули проводить мегазбір, метою якого є зібрати 120 мільйонів гривень на п’ять комплексів EOS С VTOL. Запит на безпілотники ми отримали від керівництва ГУР Міністерства Оборони України. Ці комплекси розвідувальних БПЛА допоможуть штурмовим спецпідрозділам ГУР швидко знаходити та ефективно ліквідувати ворогів.

Долучайтеся!

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/3N6c1dXYje

LiqPay: https://bit.ly/pf-megazbir0723

Пейпал: [email protected]

Більше реквізитів: https://prytulafoundation.org/donation

Непереможні, коли об’єднані!

Ная Новак, керівниця Департаменту партнерств і комунікацій Благодійного Фонду Сергія Притули

+38 093 429 89 23, [email protected]