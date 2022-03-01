Мер Києва Віталій Кличко закликав жителів столиці суворо дотримуватися вимог комендантської години, яка триває у місті з 20:: до 07:00, а цю ніч радить провести в укриттях.

Про це йдеться у дописі Віталія Кличка у Facebook.

Мер столиці вкотре нагадав киянам, що під час комендантської години можна виходити на вулицю лише у разі повітряної тривоги, щоб пройти до укриття.

Також Кличко наголосив, що потрібно зашторювати вікна у квартирах та вимикати світло.

Цивільних, котрі у комендантську годину вийдуть на вулицю не під час сирени та не матимуть спеціальної перепустки, будуть вважатися диверсантами.