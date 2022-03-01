Про це йдеться у дописі Віталія Кличка у Facebook.
Мер столиці вкотре нагадав киянам, що під час комендантської години можна виходити на вулицю лише у разі повітряної тривоги, щоб пройти до укриття.
Також Кличко наголосив, що потрібно зашторювати вікна у квартирах та вимикати світло.
Цивільних, котрі у комендантську годину вийдуть на вулицю не під час сирени та не матимуть спеціальної перепустки, будуть вважатися диверсантами.
- Нагадаємо, голова партії “Голос” Кіра Рудик зазначила, що результатом перемовин з Росією щодо припинення вогню стали авіаудари по Києву.