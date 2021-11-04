У Києві люди продовжують масово вакцинуватися проти коронавірусної хвороби COVID-19. Біля пункту щеплень поблизу ТРЦ Ocean Plaza утворилися черги.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зазначається, що вакцинацію проводять доволі повільно. Черга поблизу пункту щеплень значно не зменшується. Наразі у живій черзі кілька десятків людей.

За даними нашого кореспондента, приблизно кожні 5 хвилин з пункту щеплень виходить охоронець й запускає в середину кілька людей. Зазвичай, щоразу входять 2-3 людини, які попередньо записалися на вакцинацію, а також 1 людина з живої черги.

Додамо, що за дотриманням соціальної дистанції у живій черзі не стежать. Кілька людей порушували масковий режим.

Опитування ЮНІСЕФ демонструють, що 42% тих, хто ще не щепився, готовий зробити це.

Знайти найближчий до себе пункт вакцинації можна, скориставшись мапою або переліком на сайті МОЗ.

Крім цього, на сайті МОЗ про вакцинацію можна знайти усю необхідну інформацію про вакцини, що використовуються, можливі протипоказання, побічні реакції тощо.