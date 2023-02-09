Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
Зазначається, що на вулиці Якуба Коласа чоловік 1977 року народження погрожував викинути з балкона квартири дитину. У відповідь на погрози небайдужі викликали поліцію. Правоохоронці забрали дитину та передали медикам.
Зараз життю та здоров’ю дівчинки нічого не загрожує, пишуть поліціянти.
Під час слідчих дій було встановлено, що дитина знаходилася у квартирі з дідусем, бабусею та батьком. Відом, що між родичами розпочався конфлікт. Згодом чоловік схопив дитину, вибіг на балкон та погрожував викинути доньку з вікна.
Ювенальні поліціянти спільно зі службою у справах дітей та сім’ї вилучили дитину з родини. Вирішується питання щодо позбавлення батьків батьківських прав. Водночас зловмиснику загрожує ув’язнення від 3 до 6 років.
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