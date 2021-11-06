Киянина судитимуть за масове виготовлення підроблених документів. Зокрема дипломів про освіту, тестів на COVID-19 тощо. За це йому загрожує до 7 років ув'язнення.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Так, правоохоронці з’ясували, що мешканець Києва через інтернет отримував замовлення на виготовлення підроблених негативних результатів ПЛР тестів на COVID-19 та дипломів про освіту з використанням голографічних захисних елементів.

Правоохоронці задокументували, як зловмисник надсилав підробки замовникам поштою.

Слідчі провели обшуки за місцем роботи та проживання чоловіка, під час яких знайшли багато довідок про негативні результати ПЛР-тестів, офіційні печатки медичних лабораторій, дипломи з елементами голографічного захисту та ноутбуки із листуванням з клієнтами, зразки дипломів, 15 мобільних телефонів, одноразові сім-картки тощо.

Крім цього, у зловмисника виявили обладнання, за допомогою якого виготовлялись підроблені офіційні документи тощо

Прокуратура вже закінчила розслідування та передала справу до суду.

Киянина звинувачують за фактом підроблення документів (ч. 1 статті 199, ч. 1 статті 358 та ч. 3 статті 358 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 7 років ув’язнення.