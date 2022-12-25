Про це повідомив Сергій Коваленко у Facebook.
“Ви маєте бути сьогодні з електрикою! Може не завжди, але достатньо для цього божевільного часу. Щасливого Різдва”, — написав Коваленко.
Раніше ДТЕК Київські електромережі повідомляли, що у Києві та області продовжують застосовувати екстрені відключення світла. Тож графіки все ще не працюють.
“В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК “Укренерго”, іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації”, — йдеться в повідомленні.
Станом на 23 грудня мер Віталій Кличко казав, що ситуація зі світлом покращується з кожним днем.
“Потрібно відновити трансформатори, веземо обладнання з заходу, щоб відновити електропостачання”, — заявляв він.
- 24 грудня у компанії-постачальнику електроенергії та газу YASNO заявили, що ситуація з енергопостачанням столиці покращилася.