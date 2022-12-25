Про це повідомив Сергій Коваленко у Facebook.

“Ви маєте бути сьогодні з електрикою! Може не завжди, але достатньо для цього божевільного часу. Щасливого Різдва”, — написав Коваленко.

Раніше ДТЕК Київські електромережі повідомляли, що у Києві та області продовжують застосовувати екстрені відключення світла. Тож графіки все ще не працюють.