Першу межу оборони Києва будують на великій відстані від міста - для того, щоб унеможливити застосування артилерійських підрозділів російських військ.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Якщо буде повторний штурм столиці, уникнути пошкоджень буде неможливо. Але, щоб максимально їх зменшити, перший рубіж оборони Києва будують на великій відстані від міста. Це допоможе, насамперед, уникнути застосування артилерійських підрозділів російських окупантів.

“До зустрічі з ворогом потрібно бути готовим, навіть якщо такий сценарій здається неможливим”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов заявив, що наразі, якщо дивитися на Брянську та Курську області, то фактичних ознак формування російських військ не спостерігається. Проте РФ може використовувати територію Білорусі.

“Росія від своєї агресивної мети заволодіти всією території України не відмовилась. Враховуючи значну кількість людського та матеріально-технічного ресурсу, небезпека повторного наступу залишається”, – зазначив Микола Жирнов.