Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Якщо буде повторний штурм столиці, уникнути пошкоджень буде неможливо. Але, щоб максимально їх зменшити, перший рубіж оборони Києва будують на великій відстані від міста. Це допоможе, насамперед, уникнути застосування артилерійських підрозділів російських окупантів.
“До зустрічі з ворогом потрібно бути готовим, навіть якщо такий сценарій здається неможливим”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов заявив, що наразі, якщо дивитися на Брянську та Курську області, то фактичних ознак формування російських військ не спостерігається. Проте РФ може використовувати територію Білорусі.
“Росія від своєї агресивної мети заволодіти всією території України не відмовилась. Враховуючи значну кількість людського та матеріально-технічного ресурсу, небезпека повторного наступу залишається”, – зазначив Микола Жирнов.
- Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тіхановська переконана, що російський наступ на Київ провалився зокрема завдяки білорусам: росіяни не почувалися комфортно на білоруській землі.
- Президент України Володимир Зеленський прийняв рішення призначити головою Київської військової адміністрації генерала Миколу Жирнова. Водночас Віталій Кличко залишається мером Києва та працюватиме спільно з військовим головою.
- Станом на 97-му добу повномасштабної російсько-української війни, ворог продовжує зазнавати втрат. Зокрема з 24 лютого 2022 року у війні проти України загинуло понад 30 тисяч російських армійців.