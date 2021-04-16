Великдень у Києві може відбутися в умовах посиленого карантину. Місто вже готує додаткові заходи та правила, щоб попередити ризик інфекційного вибуху після свят.

Про це на брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

Зокрема, Кличко констатував, що поки зарано прогнозувати, чи продовжать локдаун у столиці після 30 квітня. Все залежатиме від динаміки поширення вірусу.

Однак на Великдень й травневі свята, які цьогоріч збігаються, у Києві можуть посилити карантин.

“У нас попереду великі свята, і ми вже готуємо додаткові протиепідеміологічні заходи й норми, щоб після свят не стався інфекційний вибух. Ці правила розробляє міська комісія з надзвичайних ситуацій, і до Великодня ми їх обов’язково оприлюднимо”, – заявив Кличко.

На відео – з 14:05

Нагадаємо, що у 2021 році православний Великдень святкуватимуть 2 травня.

Як відомо, посилений карантин у столиці запровадили з 5 квітня. Нові обмеження мали діяти до 16 квітня.

Тепер же влада Києва вирішила їх продовжити до 30 квітня через складну ситуацію з коронавірусом.

На час дії жорсткого карантину увесь громадський транспорт (і наземний, і метро) в Києві працює за спеціальними перепустками (тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури).