Про це на брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.
Зокрема, Кличко констатував, що поки зарано прогнозувати, чи продовжать локдаун у столиці після 30 квітня. Все залежатиме від динаміки поширення вірусу.
Однак на Великдень й травневі свята, які цьогоріч збігаються, у Києві можуть посилити карантин.
“У нас попереду великі свята, і ми вже готуємо додаткові протиепідеміологічні заходи й норми, щоб після свят не стався інфекційний вибух. Ці правила розробляє міська комісія з надзвичайних ситуацій, і до Великодня ми їх обов’язково оприлюднимо”, – заявив Кличко.
На відео – з 14:05
Нагадаємо, що у 2021 році православний Великдень святкуватимуть 2 травня.
Як відомо, посилений карантин у столиці запровадили з 5 квітня. Нові обмеження мали діяти до 16 квітня.
Тепер же влада Києва вирішила їх продовжити до 30 квітня через складну ситуацію з коронавірусом.
На час дії жорсткого карантину увесь громадський транспорт (і наземний, і метро) в Києві працює за спеціальними перепустками (тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури).
- Раніше Київська міська рада опублікувала порядок отримання спецперепусток, які необхідні для користування громадським транспортом під час локдауну.
- Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації звернувся до Головного управління Нацioнальної поліції через оголошення щодо продажу в мережі інтернет спецквитків для проїзду у громадському транспорті.