Про це інформує пресслужба ДТЕК.
Відтак екстрені відключення в згаданих регіонах скасовуються, що дозволяє повернутись до стабілізаційних відключень.
Сьогодні вранці, 10 лютого, у Києві, а також у Київській та Дніпропетровській областях були задіяні екстрені відключення електроенергії через загрозу нових ракетних атак РФ, які згодом сталися.
У ДТЕК пояснили, що цей крок був вимушеним, адже у разі влучання ворожих ракет у критичну інфраструктуру, своєчасне відімкнення електроенергії дасть змогу уникнути значних пошкоджень.
Зазначимо, що внаслідок сьогоднішньої масованої ракетної атаки російських військ пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК, також двоє працівників станцій зазнали поранень.
Сьогодні, 10 лютого, внаслідок нічних та денних ворожих обстрілів постраждало чотири ТЕС “ДТЕК Енерго”. За попередньою інформацією, через атаку двоє працівників станцій отримали поранення. Їм оперативно надали медичну допомогу.
Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію її наслідків.
У ДТЕК нагадали, що у вересні – лютому енергетичні підприємства “ДТЕК Енерго” були атаковані 27 разів. 28 енергетиків були поранені, троє загинули.
- Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки РФ на енергетичні об’єкти України найскладніша ситуація – у Харківській області, зараз там тривають аварійні відключення.
- Унаслідок ранкового обстрілу Харкова без електропостачання залишилось близько 150 000 споживачів.