Після сьогоднішніх масованих ракетних атак російських військ Київ, Київська та Дніпропетровська області повертаються до стабілізаційних графіків відключень електроенергії.

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

Відтак екстрені відключення в згаданих регіонах скасовуються, що дозволяє повернутись до стабілізаційних відключень.

Сьогодні вранці, 10 лютого, у Києві, а також у Київській та Дніпропетровській областях були задіяні екстрені відключення електроенергії через загрозу нових ракетних атак РФ, які згодом сталися.

У ДТЕК пояснили, що цей крок був вимушеним, адже у разі влучання ворожих ракет у критичну інфраструктуру, своєчасне відімкнення електроенергії дасть змогу уникнути значних пошкоджень.

Зазначимо, що внаслідок сьогоднішньої масованої ракетної атаки російських військ пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК, також двоє працівників станцій зазнали поранень.

Сьогодні, 10 лютого, внаслідок нічних та денних ворожих обстрілів постраждало чотири ТЕС “ДТЕК Енерго”. За попередньою інформацією, через атаку двоє працівників станцій отримали поранення. Їм оперативно надали медичну допомогу.

Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію її наслідків.

У ДТЕК нагадали, що у вересні – лютому енергетичні підприємства “ДТЕК Енерго” були атаковані 27 разів. 28 енергетиків були поранені, троє загинули.