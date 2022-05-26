Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Київ повинен визнати ситуацію, яка існує, та прийняти вимоги Москви.

Про це він розповів в етері державного російського радіо “Маяк”.

За його словами, Кремль чекає, коли Україна усвідомить “де-факто реальну ситуацію” та прийме вимоги, які ставить Росія.

На запитання радіоведучої, чи повинен Київ піти на територіальні поступки Кремлю, Пєсков наголосив, що “це не територіальні поступки”.

“Києву потрібно визнати ситуацію де-факто і тверезо оцінити її”, – сказав він.