Про це він розповів в етері державного російського радіо “Маяк”.
За його словами, Кремль чекає, коли Україна усвідомить “де-факто реальну ситуацію” та прийме вимоги, які ставить Росія.
На запитання радіоведучої, чи повинен Київ піти на територіальні поступки Кремлю, Пєсков наголосив, що “це не територіальні поступки”.
“Києву потрібно визнати ситуацію де-факто і тверезо оцінити її”, – сказав він.
- Нагадаємо, Росія вирішила провести примусову “паспортизацію” на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.
- Також в Офісі президента України наголосили, що Україна не поступатиметься ворогу українськими територіями, громадянами чи суверенітетом.
- Раніше Україна виключила припинення вогню або поступки Москві, оскільки Росія активізувала наступ на Донбасі та робить спробу захопити всю Луганську область.