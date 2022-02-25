Про це йшлося під час брифінгу.
Міський голова наголосив, що міська влада в Києві робить усе необхідно для захисту міста та киян.
Віталій Кличко зазначив, що столична влада забезпечує функціонування критичної інфраструктури міста.
Громадський транспорт – на маршрутах, метро їздить. Проїзд зараз – безплатний. Але закликаю користуватися громадським транспортом тільки тих, хто працює на стратегічних підприємствах міста. І їде на роботу або з роботи.
З огляду на комендантську годину, мер закликав містян вчасно повертатись додому.
Та нагадав, що усі станції метрополітену — під час тривоги — доступні для людей у будь-який час доби.
На в’їздах до Києва, на контрольно-пропускних пунктах обладнані захисні споруди. Тому в’їзд в місто може бути ускладненим. Але не закритим.
“Зберігаємо витримку! Дотримуємося правил, які диктує ситуація. Ми повинні вистояти! Слава Україні!” — резюмував Віталій Кличко.
- Нагадаємо, 24 лютого, мер Києва Віталій Кличко оголосив про запровадження комендантської години з 22:00.
- Також стало відомо, що на в’їздах до Києва почали встановлювати захисні споруди. Через це пересування може дещо ускладнитися.
- Система аеродромної оборони збила ракетний приціл на аеропорт Жуляни. Чиновники повідомляють, що це російська тактична керована ракета класу “повітря-поверхня” середньої дальності Х-31.