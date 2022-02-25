Мер Києва Віталій Кличко провів терміновий онлайн-брифінг щодо ситуації в столиці у зв’язку з агресією російських військ.

Про це йшлося під час брифінгу.

Міський голова наголосив, що міська влада в Києві робить усе необхідно для захисту міста та киян.

Віталій Кличко зазначив, що столична влада забезпечує функціонування критичної інфраструктури міста.

Громадський транспорт – на маршрутах, метро їздить. Проїзд зараз – безплатний. Але закликаю користуватися громадським транспортом тільки тих, хто працює на стратегічних підприємствах міста. І їде на роботу або з роботи.

З огляду на комендантську годину, мер закликав містян вчасно повертатись додому.

Та нагадав, що усі станції метрополітену — під час тривоги — доступні для людей у будь-який час доби.

На в’їздах до Києва, на контрольно-пропускних пунктах обладнані захисні споруди. Тому в’їзд в місто може бути ускладненим. Але не закритим.