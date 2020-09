Форум проходив онлайн – 9 годин прямого ефіру, 10 регіональних аналітичних секцій та 3 inspiration talks за участі зірок індустрії контенту. KMW зібрав рекордну кількість учасників – майже 3000 глядачів із 52 країн світу зареєструвалися для перегляду трансляції. KMW Global Marathon організувала компанія MRM за підтримки Українського культурного фонду, генеральний партнер проєкту – телеканал “Україна”.

В жовтні усі зареєстровані учасники KMW Global Marathon отримають White Paper – пост-огляд документ, у якому буде зібрано найцікавішу інформацію, висновки презентацій та дискусій регіональних секцій, а також результати досліджень від міжнародних та локальних, агенцій, здійснених спеціально для KMW. Зареєструватися, щоб отримати документ, можна тут.

Програма KYIV MEDIA WEEK розпочалася із аналітичного огляду української медіаіндустрії, ключових подій, кейсів та найсвіжіших показників від партнера форуму Media Business Reports (MBR), провідного українського інформаційно-аналітичного видання про медіабізнес та аудіовізуальну індустрію. У панельній дискусії “Сила креативу. Як побудувати стійку екосистему аудіовізуального бізнесу в Україні” взяли участь Олександр Ткаченко, Міністр культури та інформаційної політики України, Вікторія Ярмощук, засновниця KMW та CEO FILM.UA Group, Євгеній Бондаренко, директор холдингу “Медіа Група Україна”, Іван Шестаков, директор зі стратегічного розвитку MEGOGO. Модераторкою виступила Анастасія Рахманіна, головна редакторка MBR. Спікери обговорили актуальні питання щодо перспектив розвитку української медіаіндустрії, шляхів об’єднання усіх гравців єдиною стратегією розвитку та способів побудови ефективної системи взаємовідносин між ними. Зосередилися також на важливому аспекті стосовно формування успішної ціннісної пропозиції України для глобального ринку.

Огляд світових тенденцій аудіовізуальної індустрії розпочався з Азійського регіону. Ключові аналітичні показники та підбірку найбільш показових кейсів Південної Кореї, Китаю та В’єтнаму на форумі представила K7 Media, міжнародна медіаконсалтингова компанія та багаторічний Інтелектуальний партнер KYIV MEDIA WEEK. В рамках секції відбулася панельна дискусія, присвячена COVID-кризі, її впливу на ринкові показники та загальним зрушенням у кінотеатральному та телевізійному секторах. Марісса Ханафі (Marissa Hanafi), директорка з контенту та OTT, POPS Worldwide (В’єтнам і Таїланд), Цзінь-ву Хванг (JinWoo Hwang), засновник, президент і виконавчий продюсер, SOMETHING SPECIAL (Південна Корея), Мяо Мі (Miao Mi), директорка відділу досліджень, Houghton Street Media (Китай) розповіли, яким чином провідні гравці медіаринку адаптують свої бізнес-моделі відповідно до нових реалій, і як вони тепер вибудовують співпрацю з іншими країнами. Модераторкою дискусії виступила Мішель Лін (Michelle Lin), авторитетна експертка, голова департаменту Азії і Тихоокеанського регіону в К7 Меdia, із величезним досвідом в дослідженні форматів, різножанрових програм та вивченні специфіки регіональних ринків.

Третім блоком програми став зірковий inspiration talk “2020: новий “золотий вік” неігрових форматів” із Наталі Вог (Nathalie Wogue), міжнародною експерткою з розважальних форматів та медійних стратегій, яка керувала напрямом розробок у Fremantle France, була віцепрезидентом з форматів IMG Entertainment, а заснувавши власну компанію WOGUE, консультує таких світових гігантів як ABC Studios, Fox, Canal+, RTL. Інтерв’юером розмови була Марія К’яра Дуранті (Maria Chiara Duranti), засновниця і директорка провідного італійського видання Formatbiz, що уже понад 10 років висвітлює новини про телевізійні формати, телеринки та телеіндустрію загалом.

Далі у фокусі уваги – медіаринки Східної Європи. Партнером секції стала відома міжнародна дослідницька компанія Glance, що спеціалізується на вивченні інсайтів про аудіовізуальний контент у цілому та на поведінкових тенденціях глядачів зокрема. Найсвіжіший аналітичний огляд регіону ексклюзивно для аудиторії KMW представила Авріл Блондело (Avril Blondelot), голова відділу досліджень контенту у Glance (Франція), а куратором секції та модератором панельної дискусії виступив Сімеон Мірзаянц (Simeon Mirzayantz), менеджер з міжнародних продажів Центральної та Східної Європи компанії. До обговорення ринку контенту Східної Європи долучилися: Петр Горкі (Petr Horký), чеський режисер-документаліст, Анна Івінська-Новак (Anna Iwinska-Nowak), голова відділу аналітики AVOD та SVOD польського національного мовника TVN, Ден Бечереску (Dan Becerescu), керівник напрямків девелопменту та довгострокових стратегій румунського телеканалу PRO TV, а також Алаа Елабаси (Alaa Elabasy), старший менеджер із продажів турецької медіакомпанії Madd Entertainment.

Наступна тема у програмі KMW Global Marathon – “Глобальні тренди контент-індустрії”. Вірджинія Муслер (Virginia Mouseler) та Бертран Віллегас (Bertrand Villegas), співзасновники провідної шейцарської аналітичної компанії The Wit зосередилися на найцікавіших питаннях міжнародного медіаринку, окреслили найбільш знакові проєкти та тренди 2020 року та озвучили свої прогнози щодо напрямків його розвитку у найближчому майбутньому. У презентації вони представили аналітичне дослідження, що The Wit підготувала спеціально для KMW Global Marathon.

Центральна та Західна Європа і Велика Британія стали наступним оглядовим регіоном форуму. В рамках секції розглянуто вплив пандемії на п’ять найбільших медіаринків – Велику Британію, Німеччину, Іспанію, Італію, Францію, а також країни Північноєвропейського регіону. Завдяки найсвіжішим дослідженням та інсайдерській інформації від міжнародної аналітичної компанії Ampere Analysis, учасники KMW Global Marathon дізналися, як виробники контенту успішно віднаходять альтернативні шляхи роботи під час карантину, продовжуючи знімати нові шоу, серіали і формати та виводити їх на локальний та міжнародний ринки. На запрошення Гая Біссона (Guy Bisson), виконавчого директора Ampere Analysis та провідного аналітика телеринків, до обговорення цих питань доєдналися: Лукас Грін (Lucas Green), директор з контенту Banijay Group, найбільшого міжнародного виробника контенту, що об’єднує понад 120 компаній по всьому світу, Флоріан Камгубер (Florian Kamhuber), виконавчий продюсер та сценарист провідної німецької медіакомпанії NEUESUPER та Філіппа Валлестам (Filippa Wallestam), контент-директорка Nordic Entertainment Group (NENT), північноєвропейської меідакомпанії, у складі якої 30 продакшн студій.

Inspiration talk Ютаро Кодзіми (Yutaro Kojima) – креативного директора із 20-річним досвідом у впливових медіакомпаніях світу, серед яких Facebook, Y&R New York, Dentsu Y&R Tokyo, and Saatchi & Saatchi London. Ютаро зосередився на актуальних проблемах, що хвилюють усіх, хто займається створенням контенту – як привернути увагу глядача в умовах надвисокої конкуренції на медіаринку. Він розповів про дієві концепти, які допомагають створити унікальний аудіовізуальний продукт, який здатен завоювати серця цільової аудиторії.

Наступний великий тематичний блок – аналітичний огляд та панельна дискусія з фокусом на медіаіндустрію США та Канади, організовані у партнерстві з C21 Media, всесвітньо визнаним у професійних колах медіавиданням. Куратором північноамериканської секції став Ед Воллер (Ed Waller), головний редактор C21 Media та журналіст національних британських видань The Guardian, The Independent та The Sunday Times. У фокусі секції – тренди Північноамериканського ринку, вплив Covid-19 на ТБ-індустрію з точки зору виробництва та міжнародної дистрибуції контенту, зростання ролі SVOD, та роль руху Black Lives Matter. У розмові взяли участь Марк Берман (Marc Berman), засновник та директор провідного аналітичного видання Programming Insider, Девід Сміт (David Smyth), медіаконсультант (колишній віце-президент та керуючий директор 20th Century Fox, голова відділу закупівель Sky 1), Бред Едгейт (Brad Adgate), медіа консультант (колишній директор досліджень в Horizon Media).

Іще один inspiration talk програми KMW Global Marathon було присвячено зв’язку нових технологій та мистецтва, зокрема аудіовізуального. Зірковий гість форуму Тупак Мартір (Tupac Martir), розповів про природу креативності та місце інновацій; як VR, AR, голограми, штучний інтелект стають інструментами для творчості та як митці винаходять нові технології. На прикладі свого проєкту “Космос всередині нас” (Cosmos Within Us), що був представлений на Венеційському фестивалі, Тупак окреслив нові можливості для творців на майбутнє, які б забезпечували для глядачів та учасників проєктів унікальні враження та досвіди. Інтерв’юером розмови став Андрій Бабкін, креативний продюсер проєктів в галузі комунікацій та розважальних подій.

Завершальним блоком програми KMW Global Marathon стала презентація секції “Латинська Америка – простір можливостей: від теленовел до великого різноманіття контенту”. Prensario International, одна з найвпливовіших міжнародних інформаційних та мідаконсалтингових компаній представила досягнення регіону на світовому медіаринку. П’ятеро топ-менеджерів компаній – провідних гравців медіаринку регіону – представили свої флагманські проєкти та поділилися досвідом ведення бізнесу в Латинській Америці. Серед них: Мануель Марті (Manuel Marti) – голова розвитку художніх проєктів Латинської Америки, Fremantle (Мексика), Патріція Ясін (Patricia Jasin) – віцепрезидентка TV Azteca International (Мексика), Естефанія Артега (Estefania Arteaga) – директорка з міжнародних продажів (Азія), Caracol International (Колумбія), Єлена Антоніні (Elena Antonini) – директорка з продажів та копродукції (Європа), Viacom CBS International Studios (Аргентина), Есперанса Гарай (Esperanza Garay) – генеральна директорка Mega Global Entertainment (Чилі / США). Експерти сфокусувалися на динаміці розвитку регіону, основних його перевагах, комерційних трендах та глобальному бізнесі, а також на нових жанрах (форматах, factual-контенті, фільмах), діджитальних проєктах, талановитих фахівцях по обидва боки екрану, які отримали міжнародне визнання. Також спікери розповіли, як залишатися актуальним на високо конкурентному ринку виробництва контенту навіть у непрості часи. Секцію модерував Фабріціо Феррара (Fabricio Ferrara), директор з міжнародного бізнесу Prensario.

Наприкінці насиченого дня відбулося символічне онлайн святкування KMW Global Marathon – цього року KYIV MEDIA WEEK відзначив ювілейну 10-ту річницю, тож друзі та партнери форуму створили святкове відеопривітання, яке глядачі онлайн-форуму переглянули наприкінці трансляції 14 вересня.

15 вересня, завдяки підтримці Європейського Союзу, агенції США з міжнародного розвитку (USAID) та посольства Канади в Україні, відбувся KMW Special – серія онлайн заходів, присвячених темам нових правил європейського медіабізнесу, фейкам та маніпуляціям у інформаційному просторі, можливостям для копродукції з Канадою у VFX та анімації, а також успіхам та перспективам соціально вагомого контенту в Україні.

