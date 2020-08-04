Аналітичний огляд аудіовізуальної індустрії Латинської Америки презентують експерти Prensario International – однієї з найвпливовіших міжнародних інформаційних та мідаконсалтингових компаній.

14 вересня відбудеться головна медійна подія України – KYIV MEDIA WEEK. Global Marathon. Форум проходитиме онлайн і участь у ньому – безкоштовна.

Секцію модеруватиме Фабріціо Феррара, директор з міжнародного бізнесу Prensario.

“Латинська Америка еволюціонувала від виробника та експортера виключно теленовел (з 1970-х років) до постачальника найрізноманітніших програм та послуг. Регіон суттєво прогресував, демонструючи зростання сектору медіа та розваг та пропонуючи широку диверсифікацію контенту (видів та жанрів), послуг, локацій/ландшафтів, які роблять Латинську Америку помітною (знову!) на глобальній аудіовізуальній мапі”, – зазначає Фабріціо.

Топменеджери 5-ти провідних компаній на медіаринку регіону представлять свої флагманські проекти та поділяться досвідом ведення бізнесу в Латинській Америці. Серед них: Мануель Марті – голова розвитку художніх проектів Латинської Америки, Fremantle (Мексика), Патріція Ясін – віцепрезидент TV Azteca International (Мексика), Лізет Озоріо – віцепрезидент з міжнародних продажів, Caracol TV (Колумбія), Єлена Антоніні – директор з продажів та копродукції (Європа), Viacom CBS International Studios (Аргентина), Есперанса Гарай – генеральний директор Mega Global Entertainment (Чилі/США).

14 вересня | 17:40 – 18:30

Сайт: https://kyivmediaweek2020.com/

Участь в онлайн марафоні – безкоштовна. Учасники згодом отримають White Paper – документ, у якому будуть опубліковані метеріали Форуму.

Реєстрація: https://kyivmediaweek2020.com/ua/registration

KMW Global Marathon представить ексклюзивну аналітику найбільших медіаринків від Азії до Південної Америки від провідних міжнародних агентств та медіаплатформ; найсвіжіші дослідження українського аудіовізуального сектору, тематичні панельні дискусії за участі представників ключових українських та іноземних медіакомпаній, прямі включення авторитетних експертів з різних куточків світу, inspіration talks від зірок індустрії. Традиційно, програма KMW охоплює всі сфери сучасного медіабізнесу: кіно, ТБ, формати, серіали, анімацію, digital-технології, дитячий контент, законодавство, унікальні можливості української медіаіндустрії, міжнародну копродукцію та багато іншого.

Проєкт підготовлено компанією MRM за підтримки Українського культурного фонду.