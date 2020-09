Незабаром очікується ратифікація Угоди про спільне виробництво аудіовізуальних творів між Україною та Канадою, яка відкриває широкі можливості для співробітництва обох країн. Пандемія значно обмежує міжнародну співпрацю в галузі виробництва контенту, тому особливо актуальними зараз є такі напрями як анімація та візуальні ефекти. Тож сесія стане унікальною нагодою послухати топових канадських VFX-експертів, за плечима яких – робота над легендарними блокбастерами Netflix, Marvel, Disney та дізнатися, як працюють гіганти індустрії.

Нейшо Алі (Neishaw Ali) – засновниця та президентка SPINVFX – провідної міжнародної компанії з виробництва візуальних ефектів, яка працювала з такими проєктами, як “Гра престолів” (Game of Thrones), “Фарго” (Fargo), “Дивні дива” (Stranger Things), розповість про підхід SPINVFX до масштабних міжнародних VFX-колаборацій, про напрям анімації та досвід залучення спеціалістів з усього світу до проєктів компанії. Також Нейшо познайомить аудиторію з міжнародними професійними об’єднаннями в індустрії візуальних ефектів та дасть свої рекомендації з пошуку партнерів і фінансування для тих, хто прагне працювати на міжнародному ринку.

Глядачі KMW дізнаються як створювалися візуальні ефекти до фільму Marvel “Залізна людина” (Iron Man) від VFX-супервайзера Уеслі Сьюелла (Wesley Sewell). У його порфоліо також є й інші франшизи Marvel – “Месники” (The Avengers) та “Тор” (Thor), він тісно співпрацював з Рідлі Скоттом над фільмами “Гангстер” (American Gangster), “Хороший рік” (A Good Year) та історичним епосом “Царство небесне” (Kingdom of Heaven). Уеслі запровадив багато інноваційних технік у розробці та обробці 3D-фільмів, які сьогодні використовуються чи не в усіх голлівудських 3D-проєктах. Його внесок в індустрію відзначений престижними преміями, в тому числі The Lumiere Award.

Модератор сесії: Єгор Борщевський, генеральний директор POSTMODERN Digital , провідної української CG&VFX-компанії, що входить до складу FILM.UA Group.

Усі зареєстровані глядачі KMW у жовтні отримають White Paper – постогляд документ, у якому буде зібрано найцікавішу інформацію, висновки презентацій та дискусій регіональних секцій KMW, а також результати всіх досліджень, що проводяться міжнародними та локальними агенціями спеціально для KMW.

Секцію організовано компанією MRM за підтримки Посольства Канади в Україні , співорганізатор – Українська кіноасоціація .

KYIV MEDIA WEEK Special відбудеться онлайн 15 вересня з 14:00 до 18:30. У програмі подій – також дискусії “Європейський погляд: хто сьогодні формує нові правила у медіабізнесі?” — за підтримки Європейського Союзу , “Новини, фейки, маніпуляції, а також місце позитивної інформації в інформаційних програмах” та “Контент, що змінює світ. Історії успіху та перспективи української аудіовізуальної індустрії” — за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку ( USAID ).

Напередодні, 14 вересня, відбудеться 10-ий Міжнародний медіафорум KYIV MEDIA WEEK. Global Marathon, організований компанією Media Resources Management за підтримки Українського культурного фонду . KMW Global Marathon представить ексклюзивну аналітику найбільших медіаринків від Азії до Південної Америки від провідних міжнародних агентств та медіаплатформ: The Wit , K7 Media , C21 Media , Ampere Analysis , Prensario International , Glance ; найсвіжіші дослідження українського аудіовізуального сектору від Media Business Reports (MBR); тематичні панельні дискусії за участі представників ключових українських та іноземних медіакомпаній, прямі включення авторитетних експертів з різних куточків світу, inspiration talks від зірок індустрії.

Сайт: https://kyivmediaweek2020.com/

Реєстрація: https://kyivmediaweek2020.com/ua/registration

Участь в онлайн форумі – безкоштовна

Стежте за нашими новинами в соцмережах: Facebook , Instagram

Media Business Reports (MBR) є головним інформаційно-аналітичним партнером KYIV MEDIA WEEK та платформою онлайн-трансляції форуму.

Генеральний партнер KMW – Канал “Україна” .

Міжнародний форум KYIV MEDIA WEEK (далі – KMW) – найбільший медіафорум Центральної та Східної Європи, головна медійна подія в Україні, що об’єднує міжнародний ринок контенту та ряд ексклюзивних B2B заходів. KMW проводиться щорічно в Києві з 2011 року і є платформою для продуктивного спілкування ключових гравців медіабізнесу країн нашого регіону з колегами та партнерами з усього світу: щороку KMW збирає учасників з більш ніж 35 країн світу. У 2020-му році форум відбудеться в онлайн-форматі у зв’язку із карантинними обмеженнями.

Сайт: kyivmediaweek2020.com