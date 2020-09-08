Незабаром очікується ратифікація Угоди про спільне виробництво аудіовізуальних творів між Україною та Канадою, яка відкриває широкі можливості для співробітництва обох країн. Пандемія значно обмежує міжнародну співпрацю в галузі виробництва контенту, тому особливо актуальними зараз є такі напрями як анімація та візуальні ефекти. Тож сесія стане унікальною нагодою послухати топових канадських VFX-експертів, за плечима яких – робота над легендарними блокбастерами Netflix, Marvel, Disney та дізнатися, як працюють гіганти індустрії.
Нейшо Алі (Neishaw Ali) – засновниця та президентка SPINVFX – провідної міжнародної компанії з виробництва візуальних ефектів, яка працювала з такими проєктами, як “Гра престолів” (Game of Thrones), “Фарго” (Fargo), “Дивні дива” (Stranger Things), розповість про підхід SPINVFX до масштабних міжнародних VFX-колаборацій, про напрям анімації та досвід залучення спеціалістів з усього світу до проєктів компанії. Також Нейшо познайомить аудиторію з міжнародними професійними об’єднаннями в індустрії візуальних ефектів та дасть свої рекомендації з пошуку партнерів і фінансування для тих, хто прагне працювати на міжнародному ринку.
Глядачі KMW дізнаються як створювалися візуальні ефекти до фільму Marvel “Залізна людина” (Iron Man) від VFX-супервайзера Уеслі Сьюелла (Wesley Sewell). У його порфоліо також є й інші франшизи Marvel – “Месники” (The Avengers) та “Тор” (Thor), він тісно співпрацював з Рідлі Скоттом над фільмами “Гангстер” (American Gangster), “Хороший рік” (A Good Year) та історичним епосом “Царство небесне” (Kingdom of Heaven). Уеслі запровадив багато інноваційних технік у розробці та обробці 3D-фільмів, які сьогодні використовуються чи не в усіх голлівудських 3D-проєктах. Його внесок в індустрію відзначений престижними преміями, в тому числі The Lumiere Award.
Модератор сесії: Єгор Борщевський, генеральний директор POSTMODERN Digital, провідної української CG&VFX-компанії, що входить до складу FILM.UA Group.
Усі зареєстровані глядачі KMW у жовтні отримають White Paper – постогляд документ, у якому буде зібрано найцікавішу інформацію, висновки презентацій та дискусій регіональних секцій KMW, а також результати всіх досліджень, що проводяться міжнародними та локальними агенціями спеціально для KMW.
Секцію організовано компанією MRM за підтримки Посольства Канади в Україні, співорганізатор – Українська кіноасоціація.
KYIV MEDIA WEEK Special відбудеться онлайн 15 вересня з 14:00 до 18:30. У програмі подій – також дискусії “Європейський погляд: хто сьогодні формує нові правила у медіабізнесі?” — за підтримки Європейського Союзу, “Новини, фейки, маніпуляції, а також місце позитивної інформації в інформаційних програмах” та “Контент, що змінює світ. Історії успіху та перспективи української аудіовізуальної індустрії” — за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Напередодні, 14 вересня, відбудеться 10-ий Міжнародний медіафорум KYIV MEDIA WEEK. Global Marathon, організований компанією Media Resources Management за підтримки Українського культурного фонду. KMW Global Marathon представить ексклюзивну аналітику найбільших медіаринків від Азії до Південної Америки від провідних міжнародних агентств та медіаплатформ: The Wit, K7 Media, C21 Media, Ampere Analysis, Prensario International, Glance; найсвіжіші дослідження українського аудіовізуального сектору від Media Business Reports (MBR); тематичні панельні дискусії за участі представників ключових українських та іноземних медіакомпаній, прямі включення авторитетних експертів з різних куточків світу, inspiration talks від зірок індустрії.
Сайт: https://kyivmediaweek2020.com/
Реєстрація: https://kyivmediaweek2020.com/ua/registration
Участь в онлайн форумі – безкоштовна
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Media Business Reports (MBR) є головним інформаційно-аналітичним партнером KYIV MEDIA WEEK та платформою онлайн-трансляції форуму.
Генеральний партнер KMW – Канал “Україна”.
Міжнародний форум KYIV MEDIA WEEK (далі – KMW) – найбільший медіафорум Центральної та Східної Європи, головна медійна подія в Україні, що об’єднує міжнародний ринок контенту та ряд ексклюзивних B2B заходів. KMW проводиться щорічно в Києві з 2011 року і є платформою для продуктивного спілкування ключових гравців медіабізнесу країн нашого регіону з колегами та партнерами з усього світу: щороку KMW збирає учасників з більш ніж 35 країн світу. У 2020-му році форум відбудеться в онлайн-форматі у зв’язку із карантинними обмеженнями.
Сайт: kyivmediaweek2020.com
Facebook: https://www.facebook.com/kyivmediaweek/