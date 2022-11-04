Цього року українська столиця претендує на звання "найрозумнішого" міста у світі у фіналі конкурсу World Smart City Awards 2022. Загалом на змагання надіслали заявки з понад 60 країн.

Про це йдеться на сайті конкурсу.

У номінації кожне місто отримало місце в фіналі за реалізацію якогось конкретного проєкту. Київ змагається, працюючи над діджитал-реформою, навіть попри повномасштабну російсько-українську війну.

За словами організаторів, такі проєкти мають допомогти містам стати безпечними, стійкими та мобільними, а також перевести всі адміністративні сервіси в онлайн до 2030 року.

Серед фіналістів: Сеул, Торонто, Сідней, Богота та Курітіба.

Зазначається, що результати конкурсу оголосять 16 листопада.