Про це йдеться на сайті конкурсу.
У номінації кожне місто отримало місце в фіналі за реалізацію якогось конкретного проєкту. Київ змагається, працюючи над діджитал-реформою, навіть попри повномасштабну російсько-українську війну.
За словами організаторів, такі проєкти мають допомогти містам стати безпечними, стійкими та мобільними, а також перевести всі адміністративні сервіси в онлайн до 2030 року.
Серед фіналістів: Сеул, Торонто, Сідней, Богота та Курітіба.
Зазначається, що результати конкурсу оголосять 16 листопада.
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