Соціальна мережа Facebook змінила транслітерацію назви Києва і тепер буде видавати в різних сервісах Kyiv замість російськомовної версії Kiev.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Facebook.

“Вода камінь точить. А МЗС настирливо точить всіх у світі, хто досі пише “Kiev” замість “Kyiv”! Сьогодні я радий повідомити: рух за правильну транслітерацію столиці здобув важливу перемогу. Десятки і сотні листів, електронних, паперових, дзвінків у всі офіси – від європейських до західного узбережжя США – і результат є: Facebook офіційно перейшов до використання Kyiv”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інженери соцмережі переключили все на використання Kyiv.

“Раніше, якщо ви хотіли відмітити нашу столицю, то першою опцією за визначенням алгоритм пропонував Kiev. Віднині це буде Kyiv – адреси та місця, в яких згадується столиця України, будуть використовувати саме таку транслітерацію з української, а не російської мови. Те саме з чек-інами (відмітками відвідання місць). Користувачі будуть бачити першою пропозицією саме Kyiv. Навіть якщо шукали неіснуючий Kiev”, – додав Кулеба.

Як відомо, в жовтні минулого року міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій “StratCom Ukraine” запустило онлайн-кампанію “#CorrectUA”, в рамках якої буде звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису столиці нашої країни Києва (#KyivNotKiev).