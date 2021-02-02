Covid-19 Україна

оновлено 02.02.2021 о 16:01

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«Kyiv not Kiev»: головний аеропорт ОАЕ змінив написання назви української столиці

Головний аеропорт Об'єднаних Арабських Еміратів "Дубай" змінив транслітерацію назви Києва і тепер буде писати Kyiv замість російськомовної версії Kiev.

Вівторок, 2 лютого 2021, 16:14

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

“Міжнародний аеропорт Дубай офіційно виправив написання нашої столиці і відтепер використовує єдину коректну транслітерацію – #Kyiv! Тож сміливо можемо констатувати факт, що кампанія #CorrectUA ще на один крок ближче до цілі”, – йдеться в повідомленні.

Як відомо, в жовтні 2018 року міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій “StratCom Ukraine” запустило онлайн-кампанію “#CorrectUA”, в рамках якої буде звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису столиці нашої країни Києва (#KyivNotKiev).

  • Міжнародний аеропорт столиці Фінляндії Гельсінкі підтримав онлайн-кампанію Міністерства закордонних справ України #CorrectUA і став писати назву української столиці Kyiv замість Kiev.
  • Один з найбільших аеропортів Данії “Біллунн” змінив написання назви столиці України з Kiev на Kyiv.
  • У березні в міжнародному аеропорту “Бен-Гуріон” в Тель-Авіві (Ізраїль) змінили написання назви столиці України з Kiev на Kyiv.
Теги: Kyiv not Kiev, аеропорт, Дубай, Київ, МЗС, ОАЕ

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