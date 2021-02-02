«Kyiv not Kiev»: головний аеропорт ОАЕ змінив написання назви української столиці

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
“Міжнародний аеропорт Дубай офіційно виправив написання нашої столиці і відтепер використовує єдину коректну транслітерацію – #Kyiv! Тож сміливо можемо констатувати факт, що кампанія #CorrectUA ще на один крок ближче до цілі”, – йдеться в повідомленні.
Як відомо, в жовтні 2018 року міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій “StratCom Ukraine” запустило онлайн-кампанію “#CorrectUA”, в рамках якої буде звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису столиці нашої країни Києва (#KyivNotKiev).
- Міжнародний аеропорт столиці Фінляндії Гельсінкі підтримав онлайн-кампанію Міністерства закордонних справ України #CorrectUA і став писати назву української столиці Kyiv замість Kiev.
- Один з найбільших аеропортів Данії “Біллунн” змінив написання назви столиці України з Kiev на Kyiv.
- У березні в міжнародному аеропорту “Бен-Гуріон” в Тель-Авіві (Ізраїль) змінили написання назви столиці України з Kiev на Kyiv.