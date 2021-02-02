«Kyiv not Kiev»: головний аеропорт ОАЕ змінив написання назви української столиці

Головний аеропорт Об'єднаних Арабських Еміратів "Дубай" змінив транслітерацію назви Києва і тепер буде писати Kyiv замість російськомовної версії Kiev.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

“Міжнародний аеропорт Дубай офіційно виправив написання нашої столиці і відтепер використовує єдину коректну транслітерацію – #Kyiv! Тож сміливо можемо констатувати факт, що кампанія #CorrectUA ще на один крок ближче до цілі”, – йдеться в повідомленні.

Як відомо, в жовтні 2018 року міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій “StratCom Ukraine” запустило онлайн-кампанію “#CorrectUA”, в рамках якої буде звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису столиці нашої країни Києва (#KyivNotKiev).