Про це повідомив мер Віталій Кличко у Telegram.

“Завдяки стійкості, незламності мешканців Києва та хоробрості перед обличчям війни експерти агенції присудили столиці почесне звання “Найкращого міста 2023 року” у рейтингу “100 найкращих міст світу”, — написав міський голова.

Віталій Кличко додав, що експерти відзначили інфраструктурний розвиток міста за останні 10 років. Серед цього створення нових парків, скверів та впорядкування старих. Ще вони звернули увагу на наведення ладу з паркуванням та оновлення рухомого складу муніципального транспорту.

“Київ сьогодні — це серце Європи, яке продовжує битися — за життя, за розвиток, за красу міста і комфорт його мешканців”, — підкреслив мер.

Зазначимо, що Resonance Consultancy є канадською компанією. Вона спеціалізується на питаннях стратегії, брендингу та комунікаціях у містах.

Торік Київ потрапив до ТОП-100 рейтингу. Столиця посіла 87 місце.