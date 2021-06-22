У вівторок, 22 червня, в Києві спостерігається брудний смог. Люди скаржаться на погіршення самопочуття.

Про це повідомляють #Букви.

Пилову бурю можна побачити неозброєним оком. При цьому ресурси, які відстежують рівень забруднення повітря, запевняють, що наразі якість повітря у столиці добра.

За даними інтерактивної мапи з визначенням індексу якості повітря в реальному часі, у Києві зафіксовано помірну забрудненість.

В Українському гідрометеорологічному інституті #Буквам повідомили, що у Києві дійсно зафіксовано пилову бурю. Але якість повітря наразі в межах норми.

За словами фахівців, брудний смог у Києві міг бути спровокований температурною інверсією, що виникла через спеку.

“Згідно із супутниковими даними, пилова буря сконцентрована у південно-східній частині столиці вдовж Дніпра. Ми не можемо точно сказати, звідки саме вона прийшла”, – зазначили в УкрГМІ.

Це явище необхідно аналізувати та вивчати. Крім того, фахівці надали зображення із супутника, яке демонструє розташування стихії.

Фахівці Українського гідрометцентру прогнозують, метеорологічні умови сьогодні не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

Додамо, що синоптик Валерій Латуха опублікував кілька супутникових зображень та припустив, що пилову бурю у Київ занесло з Астраханських напівпустельних степів. За його словами, це явище має власне ім’я – “Астраханський суховій”.