Сьогодні 10 сучасних міських автобусів вирушили з Риги до Києва, зокрема в автобусах їде гуманітарна допомога для столиці.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

“10 сучасних міських автобусів вирушили сьогодні з Риги до Києва. Це – допомога наших латвійських друзів. Також в автобусах їде гуманітарна допомога, яку зібрали громадяни Латвії”, – написав Віталій Кличко.

Також він зазначив, що очолив делегацію до Києва голова Сейму Латвії Едвардс Смілтенс. В кінці квітня минулого року він, тоді віцемер Риги, вже приїздив до столиці України й передавав від Риги 11 автобусів і гуманітарну допомогу.

За словами мера Києва, усі автобуси, які тоді отримав Київ, працюють на маршрутах столиці.

Варто зазначити, що 4 січня Київ отримав від фінського міста Тампере три пасажирські автобуси. У них також прибула гуманітарна допомога, яку зібрали для української столиці міська влада Тампере спільно з активними громадянами Фінляндії.

За словами міського голови столиці, через постійні атаки Російської Федерації і її спроби залишити столицю й Україну без електроенергії, українці відчувають дефіцит електроенергії. Тому зараз вкрай важливо забезпечити роботу наземного пасажирського транспорту.

Віталій Кличко нагадав, що сьогодні у Києві на всіх тролейбусних й трамвайних маршрутах міста працюють автобуси.

Крім того, він додав, що Тампере постійно надсилає Києву гуманітарну допомогу. А на початку широкомасштабної агресії РФ фінське місто прийняло багато українців, які рятувалися від війни.

“Додам, що Тампере – перше місто, з яким Київ підписав колись угоду про побратимство (в 1954 році). Дякую владі та громаді Тампере, зокрема Товариству українців Тампере, та фінському народу за підтримку і необхідну допомогу Києву та Україні”, – підсумував Віталій Кличко.