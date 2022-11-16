Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
Зазначається, що цією нагородою відзначили здобутки Києва у розвитку системи “розумного” муніципального управління.
Нагородження відбулося на Smart City Expo в Барселоні. Зауважимо, що незабаром нагороду доставлять в Україну.
“Не зважаючи на всі спроби агресора зламати нас, ми продовжуємо впроваджувати цифрові технології для забезпечення киян онлайн сервісами, для посилення безпеки, створення системи мобільності в місті. Нові виклики роблять Київ ще більш стійким, технологічним і сильним!”, — сказав міський голова.
ДОВІДКА. World Smart City Awards — щорічна нагорода, якою відзначають найбільш інноваційні міста й проєкти світу.
- Цього року українська столиця претендує на звання “найрозумнішого” міста у світі у фіналі конкурсу World Smart City Awards 2022. Загалом на змагання надіслали заявки з понад 60 країн.