Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Зазначається, що цією нагородою відзначили здобутки Києва у розвитку системи “розумного” муніципального управління.

Нагородження відбулося на Smart City Expo в Барселоні. Зауважимо, що незабаром нагороду доставлять в Україну.

“Не зважаючи на всі спроби агресора зламати нас, ми продовжуємо впроваджувати цифрові технології для забезпечення киян онлайн сервісами, для посилення безпеки, створення системи мобільності в місті. Нові виклики роблять Київ ще більш стійким, технологічним і сильним!”, — сказав міський голова.

ДОВІДКА. World Smart City Awards — щорічна нагорода, якою відзначають найбільш інноваційні міста й проєкти світу.