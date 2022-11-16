Українська столиця отримала нагороду Special Recognition на міжнародному конкурсі World Smart City Awards за застосунок "Київ Цифровий".

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Зазначається, що цією нагородою відзначили здобутки Києва у розвитку системи “розумного” муніципального управління.

Нагородження відбулося на Smart City Expo в Барселоні. Зауважимо, що незабаром нагороду доставлять в Україну.

“Не зважаючи на всі спроби агресора зламати нас, ми продовжуємо впроваджувати цифрові технології для забезпечення киян онлайн сервісами, для посилення безпеки, створення системи мобільності в місті. Нові виклики роблять Київ ще більш стійким, технологічним і сильним!”, — сказав міський голова.

ДОВІДКА. World Smart City Awards — щорічна нагорода, якою відзначають найбільш інноваційні міста й проєкти світу.