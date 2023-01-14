Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

“Київ отримав ще 10 сучасних міських автобусів від наших латвійських партнерів. Кілька днів тому, 10 січня, вони виїхали із Риги та сьогодні вранці прибули до Києва”, – написав мер Києва.

А також зазначив, що в автобусах приїхала також гуманітарна допомога, яку зібрали громадяни Латвії для українців. Серед гуманітарної допомоги: генератори, ковдри та харчові продукти.

Очолив латвійську делегацію до Києва голова Сейму Латвії Едвардс Смілтенс. Варто зазначити, що в кінці квітня минулого року Смілтенс, тоді віцемер Риги, вже приїздив до столиці України й передавав від Риги 11 автобусів і гуманітарну допомогу. Тоді в якості подарунка Києву Смілтенс також привіз банку з монетами – це були збереження латвійського хлопчика, який пожертвував їх на підтримку українців.

Віталій Кличко підкреслив, що цього разу особливим подарунком став генератор, який передав Києву літній чоловік – мешканець Риги. Генератор він раніше придбав для свого помешкання, але потім вирішив, що киянам він сьогодні потрібніший. Дружина латвійця до подарунка додала теплі зимові шкарпетки, які сама зв’язала.

Зазначимо, що Латвія має намір передати Збройним силам України нову партію зенітно-ракетних комплексів Stinger. Рішення можуть оголосити під час наступного засідання у форматі “Рамштайн”, яке почнеться 20 січня.

Міністерка оборони країни Інара Мурнієце заявила, що перелік військової підтримки Латвії для України – вже “в кишені”.