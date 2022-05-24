Про це повідомляє КМДА.
“Київ отримує 3-секційні низькопідлогові трамваї. Кожен вагон обладнаний 59 посадочними місцями, зокрема, для людей з інвалідністю, і кліматичною установкою з кондиціонером в кабіні водія та в салоні. Всього 26-метровий трисекційний трамвай може перевозити близько 260 пасажирів”, – заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Також він зазначив, що 95% деталей – українського виробництва. Саме це робить трамвай вигіднішим за іноземні аналоги та сприяє розвитку українських виробників. До того ж трамвай сертифікований за міжнародними стандартами ISO.
Трамваї, які столиця отримала раніше, вже їздять лівобережною мережею столиці. Ті, що отримали зараз – розширять мережу.
“Загалом до кінця 2023 року, згідно з умовами контракту, столиця отримає 20 трамвайних вагонів зі 100% низьким рівнем підлоги виготовлених ТОВ “Татра-Юг”, – зазначив Микола Поворозник.
Нагадаємо, що проект “Міський громадський транспорт України” підтримується ЄС та спрямований на поліпшення інфраструктури громадського транспорту в українських містах.
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