Сьогодні, 4 січня, Київ отримав від фінського міста Тампере три пасажирських автобуси. У них також прибула гуманітарна допомога, яку зібрали для української столиці міська влада Тампере спільно з активними громадянами Фінляндії.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що через постійні атаки Російської Федерації і її спроби залишити столицю й Україну без електроенергії, українці відчувають дефіцит електроенергії. Тому зараз вкрай важливо забезпечити роботу наземного пасажирського транспорту.

Віталій Кличко нагадав, що сьогодні у Києві на всіх тролейбусних й трамвайних маршрутах міста працюють автобуси.

Крім того, він додав, що Тампере постійно надсилає Києву гуманітарну допомогу. А на початку широкомасштабної агресії РФ фінське місто прийняло багато українців, які рятувалися від війни.

“Додам, що Тампере – перше місто, з яким Київ підписав колись угоду про побратимство (в 1954 році). Дякую владі та громаді Тампере, зокрема Товариству українців Тампере, та фінському народу за підтримку і необхідну допомогу Києву та Україні”, – підсумував Віталій Кличко.

Зазначимо, що уряд Фінляндії передасть п’ять мільйонів євро на програму “Зелене відновлення” для України Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), яка має на меті сприяти відбудові України з урахуванням кліматичних змін.

У відомстві зазначили, що Фінляндія надає ці кошти на ремонт та реконструкцію шкіл і дитячих садочків, а також житлових і медичних послуг та іншої критичної інфраструктури.

Програма “Зелене відновлення” надає фінансування та технічну допомогу місцевій владі України для реалізації проєктів, що сприяють повоєнній відбудові та вирішенню гуманітарної кризи на шляху до довгострокового “зеленого” переходу.