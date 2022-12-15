Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, нові екскаватори-навантажувачі JCB допоможуть аварійникам оперативно усувати пошкодження тепломереж та відновлювати теплопостачання жителям Києва. Мер міста зазначив, що екскаватори вже доставлено в столицю та найближчим часом будуть задіяні в роботі.

“Зараз в усіх районах міста працюють 38 аварійних бригад “Київтеплоенерго”. Щоденно вони усувають 30-40 пошкоджень на тепломережах. Нова сучасна спецтехніка дозволить оперативно та точно проводити розриття ґрунту, а, значить, пришвидшить виконання аварійних робіт”, – розповів Віталій Кличко.

Він також зазначив, що дизельні генератори, надані USAID, передали на котельні, теплоелектроцентралі, станції теплопостачання, а також – для потреб диспетчеризації та зв’язку. Адже це ті об’єкти, які важливо забезпечити незалежними джерелами живлення. За допомогою генераторів вдасться зменшити перерви у постачанні тепла мешканцям Києва у випадку аварій та налагодити зв’язок між підрозділами “Київтеплоенерго” у разі тривалої відсутності електропостачання.

Крім того, Віталій Кличко наголосив, що для того, щоб організувати безперебійну роботу теплової інфраструктури, щоб лікувальні заклади, соціальна сфера та житлові будинки були з теплом, перш за все, забезпечили генераторами ті котельні, де існують труднощі із резервним електроспоживанням для обладнання. Відтак, це скоротить терміни відсутності тепла у домівках киян під час відключення електроенергії.

Мер Києва зауважив, що також за сприяння USAID у Києві цього року замінили 11 км тепломереж, пошкоджених внаслідок ракетних обстрілів РФ. Для цього уряд США передав труби та обладнання вартістю 1,3 млн доларів. Це дозволило відновити централізоване теплопостачання для понад 20 000 мешканців Києва. Програма відновлення тепломереж реалізована на 6 ділянках у Подільському, Шевченківському, Оболонському та Святошинському районах, де інфраструктура міста зазнала найбільших руйнувань.