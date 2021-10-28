Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила червоний рівень епідемічної небезпеки у Києві.

Про це у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

“За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 01 листопада 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки на території міста Києва“. Він передбачає ряд обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо”, написав він.

Немчінов також закликав всіх громадян вакцинуватися для боротьби з COVID-19.

“Вакцинуйтеся щоби зупинити поширення пандемії!”, – наголосив міністр.

Які обмеження діятимуть?

Відтак у Києві діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня епідемічної безпеки, а саме:

забороняється робота закладів громадського харчування, окрім адресного доставлення та замовлень навинос;

забороняється робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

забороняється робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

забороняється робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

забороняється проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

забороняється робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеознімань.

Водночас чинні обмеження червоного рівня не застосовуватимуться за умови наявності зеленого COVID-сертифіката в усіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, зокрема релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів.

Діти та підлітки зможуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які мають або COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест.

Крім того, учні 1-11 класів столичних шкіл перейдуть на дистанційне навчання до покращення ситуації з коронавірусом. Водночас дитячі садочки будуть працювати, якщо 100 % працівників вакциновані проти COVID-19.

У громадський транспорт також пускатимуть з негативним тестом або сертифікатом вакцинації. Перевіряти такі документи будуть не на вході в транспорт, а вибірково спеціальні групи правоохоронців.

Крім цього, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення у регіонах із жовтим, помаранчевим чи червоним рівнем епідбезпеки дозволені лише пасажирам із негативним результатом тесту на коронавірус або сертифікатом вакцинації (це не стосуватиметься неповнолітніх).