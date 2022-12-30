Після вчорашніх масованих обстрілів, сьогодні, 30 грудня, Київ повертається до графіків планових стабілізаційних відключень.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

У компанії заявили, що спільними зусиллями енергетикам вдалося провести технічні роботи, що дозволили стабілізувати ситуацію в Києві.

“Сьогодні повертаємось до графіків стабілізаційних відключень, розміщених на сайті. Зможемо їх дотримуватись у разі, якщо не буде нових атак”, – зауважили в ДТЕК.

Зазначимо, що, за даними “Укренерго”, станом на 30 грудня в енергосистемі дефіцит потужності знаходиться на тому ж рівні, що і до 10-ї масованої ракетної атаки росіян. Завдяки професійним діям диспетчерського центру “Укренерго” наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж того очікував ворог.

Зараз енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу, відтак продовжується набір потужності генерацією. Проте внаслідок влучань у деякі енергооб’єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах України.

До всіх областей доведено ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.

“Укренерго”, виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти та забезпечувати живлення споживачів”, – наголосили в компанії.

Нагадаємо, що вранці 29 грудня російські окупаційні війська завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи, зокрема, пролунали на Київщині, Львівщині, Одещині, Харківщині. Є влучання та пошкодження унаслідок падіння уламків російських ракет. Не обійшлось і без постраждалих.