Київська міська державна адміністрація (КМДА) розірвала договори з перевізниками на 21 автобусному маршруті загального користування. Відтак з вулиць приберуть понад 170 маршруток, на які виявили підроблені документи.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Департамент транспортної інфраструктури КМДА розірвав договори з двома перевізниками на обслуговування 21-го міського маршруту загального користування. Перевезення, за цим маршрутом здійснюють 172 автобуси.

Таке рішення ухвалили після перевірки документів у межах проведення аудиту. Його розпочали після того, як у липні через утрату довіри звільнили весь попередній склад Комунальної служби перевезень.

Під час перевірки було виявлено, що на попередні конкурси заради перемоги цими перевізниками подавалися сфальшовані дані.

“Зокрема, невірно вказувалися державні номери та пасажиромісткість автобусів, період оновлення автобусного парку та інформація щодо екологічності машин. Також на конкурс заявлялися одні автобуси, а документи підкладалися на зовсім інші”, – пояснив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

За його словами, Київ готується до “певної бурхливої реакції”. І для недопущення провокацій з боку усунутих перевізників муніципальна варта посилено охоронятиме Комунальну службу перевезень.

Усов також переконує, що на маршрути, які залишися без транспорту, спрямують додаткові сили комунального “Київпастрансу”, а також інших перевізників.