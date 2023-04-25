Про це інформує пресслужба КМДА.

З словами секретаря Київської міської ради Володимир Бондаренко, Київ приєднався до міжнародної мережі з метою обміну досвідом та нестандартними рішеннями, які стосуються різних сфер життєдіяльності міст.

Це дозволить Києву й надалі розвиватись у контексті загальноєвропейських процесів спільно із дружніми муніципалітетами. Також це дасть змогу переймати новий досвід задля подолання викликів та криз у питаннях економічної регіоналізації та розвитку агломерацій Європи.

Крім цього, вступ столиці України до мережі METREX забезпечить додаткову експертну та практичну допомогу у втіленні Стратегії відновлення Києва за пріоритетами повернення мешканців у місто та перетворення української столиці у “певний магніт за умови прозорості основних міських процесів”.

“Ми знаємо, що наше майбутнє у вільній Україні, яка знаходиться у загальноєвропейському контексті”, – наголосив Бондаренко.