Про це інформує пресслужба КМДА.
З словами секретаря Київської міської ради Володимир Бондаренко, Київ приєднався до міжнародної мережі з метою обміну досвідом та нестандартними рішеннями, які стосуються різних сфер життєдіяльності міст.
Це дозволить Києву й надалі розвиватись у контексті загальноєвропейських процесів спільно із дружніми муніципалітетами. Також це дасть змогу переймати новий досвід задля подолання викликів та криз у питаннях економічної регіоналізації та розвитку агломерацій Європи.
Крім цього, вступ столиці України до мережі METREX забезпечить додаткову експертну та практичну допомогу у втіленні Стратегії відновлення Києва за пріоритетами повернення мешканців у місто та перетворення української столиці у “певний магніт за умови прозорості основних міських процесів”.
“Ми знаємо, що наше майбутнє у вільній Україні, яка знаходиться у загальноєвропейському контексті”, – наголосив Бондаренко.
- У 2022 році, перед повномасштабним вторгненням РФ, Київ відвідали 98 тисяч іноземних туристів. Це у 10,4 рази менше, ніж у постпандемічному 2021 році, коли українську столицю відвідали 1,02 млн іноземних туристів.
- Згідно зі щорічним світовим рейтингом QAir World Air Quality Report, Київ увійшов до тридцяти столиць світу з найкращими показниками стану атмосферного повітря у 2022 році.
- Українська столиця отримала нагороду Special Recognition на міжнародному конкурсі World Smart City Awards за застосунок “Київ Цифровий”.