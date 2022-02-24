Про це пише американський телеканал CNN.

З’являються фотографії зі столиці України Києва, як довгі черги автомобілів виїжджають з міста після нападу Росії рано вранці четверга. Схоже, що інтенсивний рух рухається на захід, якомога далі від того місця, де сьогодні вранці було чути вибухи, кілька автомобілів їдуть на схід.

Раніше вранці в четвер репортери CNN почули вибухи на сході міста, у напрямку міжнародного аеропорту “Бориспіль”.

Також повідомлялося про вибухи в інших містах України.