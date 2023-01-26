Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
“Київ та область повертаються до графіків. Зусиллями енергетиків вдалось стабілізувати ситуацію після останньої атаки окупантів та повернутись до графіків стабілізаційних відключень”, – зазначили у компанії.
А також додали, що водночас ситуація в енергосистемі все ще складна й закликали не вмикати одночасно декілька потужних приладів
Нагадаємо, що сьогодні вранці, 26 січня, у Києві, а також Київській, Одеській та Дніпропетровській областях запровадили екстрені відключення світла на тлі загрози ракетної атаки з боку РФ.
“Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла”, — розповіли у ДТЕК.
А також зауважили, що це вимушений превентивний крок, що дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.
- В окремих регіонах продовжують діяти екстрені відключення електроенергії після сьогоднішньої ракетної атаки росіян на енергооб’єкти України.
- Сьогодні, 26 січня, під час масованої ракетної атаки російських військ в Одеській області зазнала пошкоджень енергетична інфраструктура, внаслідок чого продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.