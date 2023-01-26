Після ранкової масованої атаки РФ енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі України та повернути Київ та область до графіків стабілізаційних відключень.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

“Київ та область повертаються до графіків. Зусиллями енергетиків вдалось стабілізувати ситуацію після останньої атаки окупантів та повернутись до графіків стабілізаційних відключень”, – зазначили у компанії.

А також додали, що водночас ситуація в енергосистемі все ще складна й закликали не вмикати одночасно декілька потужних приладів

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 26 січня, у Києві, а також Київській, Одеській та Дніпропетровській областях запровадили екстрені відключення світла на тлі загрози ракетної атаки з боку РФ.

“Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла”, — розповіли у ДТЕК.

А також зауважили, що це вимушений превентивний крок, що дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.