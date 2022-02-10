За 2021 у декількох українських містах погіршилася ситуація на дорогах. Так, Київ став третім серед найгірших, а Одеса - шостою.

Про це повідомляє дослідження Traffic Index.

Фахівці проаналізували інтенсивність дорожнього руху у 404 великих містах 58 країн світу, а потім склали рейтинг. Позиція міста залежить від різниці між незавантаженим та звичайним трафіком. Київ піднявся на п’ять позицій та вийшов на третє місце у світі з показником 56%. Тобто через затори столичні водії в середньому витрачають на 56% більше часу на поїздку.

Одеса за 2021 рік піднялася на 7 позицій з показником у 51%. Серед інших міст України у рейтингу Харків – 46% та Дніпро – 40%.

Найгірший дорожній трафік, за оцінками фахівців, у турецькому Стамбулі, де водії витрачають на 62% більше часу, та у Москві – 61% відповідно.