Про це повідомляє дослідження Traffic Index.
Фахівці проаналізували інтенсивність дорожнього руху у 404 великих містах 58 країн світу, а потім склали рейтинг. Позиція міста залежить від різниці між незавантаженим та звичайним трафіком. Київ піднявся на п’ять позицій та вийшов на третє місце у світі з показником 56%. Тобто через затори столичні водії в середньому витрачають на 56% більше часу на поїздку.
Одеса за 2021 рік піднялася на 7 позицій з показником у 51%. Серед інших міст України у рейтингу Харків – 46% та Дніпро – 40%.
Найгірший дорожній трафік, за оцінками фахівців, у турецькому Стамбулі, де водії витрачають на 62% більше часу, та у Москві – 61% відповідно.
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