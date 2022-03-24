Про це свідчать дані сервісу IQAir.
Вночі в управлінні екології та природних ресурсів КМДА зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації по сірководню — 55,6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація — 8).
На лівому березі Києва вміст по забруднювальним речовинам складає:
- зважені частки (пил) – 145 мкг/м3 (ГДК – 500),
- оксиду азоту – 1,6 мкг/м3 (ГДК – 400),
- діоксиду азоту – 12,5 мкг/м3 (ГДК – 200),
- діоксиду сірки – 27,5 мкг/м3 (ГДК – 500),
- оксиду вуглецю – 407 мкг/м3 (ГДК – 5000),
- озону – 83,6 мкг/м3 (ГДК – 160),
- формальдегіду – 6,8 мкг/м3 (ГДК – 35),
- сірководню – 2,2 мкг/м3 (ГДК – 8 ).
На правому березі Києва вміст по забруднювальним речовинам складає:
- зважені частки (пил) – 137 мкг/м3 (ГДК – 500),
- оксиду азоту – 1,0 мкг/м3 (ГДК – 400),
- діоксиду азоту – 13,0 мкг/м3 (ГДК – 200),
- діоксиду сірки – 18,3 мкг/м3 (ГДК – 500),
- оксиду вуглецю – 599 мкг/м3 (ГДК – 5000),
- озону – 91,0 мкг/м3 (ГДК – 160).
Згідно з даними українського екологічного сервісу для моніторингу забруднення довкілля SaveEcoBot, наразі в Україні зафіксована велика кількість пожеж. Водночас спостерігаються пожежі й в Київській області.
За даними ДСНС за добу всього в Україні ліквідовано понад 1 140 пожеж, зокрема 145 пожеж, що виникли внаслідок бойових дій.
Однак рятувальники доволі часто не можуть загасити пожежі по кілька годин через обстріли. Внаслідок чого погіршується стан повітря.
- Раніше перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник повідомив про чергові обстріли української столиці російськими окупантами.
- Нагадаємо, мер Києва Віталій Клички опублікував відео, на якому показав гранули з російських бомб, скинутих на українські міста. Така шрапнель може розлітатися на 500 метрів від епіцентру вибуху.
- Під ранок 16 березня російські окупанти укотре обстріляли українську столицю. Унаслідок обстрілів пошкоджено два будинки у Шевченківському районі Києва.