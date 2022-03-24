Станом на 24 березня якість повітря у Києві незадовільна на обох берегах. Столиця опинилася на 10 сходинці рейтингу міст з найбруднішим повітрям.

Про це свідчать дані сервісу IQAir.

Вночі в управлінні екології та природних ресурсів КМДА зафіксували перевищення гранично допустимої концентрації по сірководню — 55,6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація — 8).

На лівому березі Києва вміст по забруднювальним речовинам складає:

зважені частки (пил) – 145 мкг/м3 (ГДК – 500),

оксиду азоту – 1,6 мкг/м3 (ГДК – 400),

діоксиду азоту – 12,5 мкг/м3 (ГДК – 200),

діоксиду сірки – 27,5 мкг/м3 (ГДК – 500),

оксиду вуглецю – 407 мкг/м3 (ГДК – 5000),

озону – 83,6 мкг/м3 (ГДК – 160),

формальдегіду – 6,8 мкг/м3 (ГДК – 35),

сірководню – 2,2 мкг/м3 (ГДК – 8 ).

На правому березі Києва вміст по забруднювальним речовинам складає:

зважені частки (пил) – 137 мкг/м3 (ГДК – 500),

оксиду азоту – 1,0 мкг/м3 (ГДК – 400),

діоксиду азоту – 13,0 мкг/м3 (ГДК – 200),

діоксиду сірки – 18,3 мкг/м3 (ГДК – 500),

оксиду вуглецю – 599 мкг/м3 (ГДК – 5000),

озону – 91,0 мкг/м3 (ГДК – 160).

Згідно з даними українського екологічного сервісу для моніторингу забруднення довкілля SaveEcoBot, наразі в Україні зафіксована велика кількість пожеж. Водночас спостерігаються пожежі й в Київській області.

За даними ДСНС за добу всього в Україні ліквідовано понад 1 140 пожеж, зокрема 145 пожеж, що виникли внаслідок бойових дій.

Однак рятувальники доволі часто не можуть загасити пожежі по кілька годин через обстріли. Внаслідок чого погіршується стан повітря.