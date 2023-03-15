Згідно зі щорічним світовим рейтингом QAir World Air Quality Report, Київ увійшов до тридцяти столиць світу з найкращими показниками стану атмосферного повітря у 2022 році.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Відтак, опинившись між Мадридом та Токіо, Київ посів 26 місце рейтингу, потрапивши до так званої “зеленої” зони. Також столиця України отримала особливу відзнаку як місто, яке попри повномасштабну війну РФ розбудовує систему моніторингу повітря та докладає зусиль для покращення екологічної ситуації.

Згідно з даними рейтингу, концентрація пилу фракції PM 2.5 у Києві за минулий рік знизилася на 50% – з 18,8 до 9,5 мг/м3. Це забезпечило потрапляння столиці України до “зеленої” зони списку разом із такими містами як Вашингтон (США), Копенгаген (Данія), Осло (Норвегія) та іншими.

Усього до цьогорічного рейтингу IQAir World Air Quality Report увійшло 116 столиць. Серед мегаполісів із найбільш забрудненим повітрям опинилися Нджамена (Чад), Дака (Бангладеш), Багдад (Ірак). У списку міст із найчистішим повітрям – Сан-Хуан (Пуерто-Ріко), Гамільтон (Бермуди) та Канберра (Австралія).

“Безумовно, на наші позиції в цьогорічному рейтингу вплинуло введення воєнного стану в Україні, зменшення кількості транспорту та інтенсивності роботи підприємств у столиці. Однак, не менш важливим є те, що завдяки нашій активній позиції з 2022 року компанія IQAir отримує інформацію про стан повітря у Києві безпосередньо від міської системи моніторингу. Як бачимо, це позитивно вплинуло на об’єктивність формування індексу якості повітря столиці та нашу позицію у щорічному рейтингу”, – зазначив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний.

У КМДА нагадали, що у столиці діє мережа із 7 високоточних (референтних) та 46 індикативних пунктів спостережень за станом атмосферного повітря європейського зразка. Пункти спостережень аналізують повітря за такими показниками як пил (РМ1.0, PM 2,5 і PM10), діоксид сірки, оксид азоту, озон, сірководень, летючі органічні речовини.

Дані з датчиків фіксуються щохвилини, зберігаються на сервері та виводяться у режимі реального часу на сайт та в додаток “Київ Цифровий”.

Довідково. IQAir World Air Quality Report – щорічний рейтинг, який складає міжнародна компанія IQAir з 2018 року. У цьогорічному звіті представлені дані про якість повітря за показником пилу фракції PM 2,5 із 7323 міст світу. Дані, використані у звіті, були зібрані з понад 30 000 станцій моніторингу якості повітря, включно із міською системою моніторингу Києва.