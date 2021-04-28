У середу, 28 квітня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала “червоний” рівень епідемічної небезпеки у Києві.

Про це у Telegram повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

За результатами позачергового засідання Державна комісія вирішила з 00 години 00 хвилин 01 травня 2021 року скасувати “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва, та застосувати у столиці обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “жовтого” рівня епіднебезпеки.

Нагадаємо, що місцева влада Києва прийняла рішення послабити карантин у місті. Зокрема, з 1 травня скасовуються спецперепустки в громадському транспорті, а з 5 травня – запрацюють навчальні заклади.

З 1 травня відновить роботу з дотриманням визначених норм весь наземний громадський транспорт та метро у звичайному режимі.

Також з суботи запрацюють заклади торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри та Центри надання адміністративних послуг (за попереднім записом через електронні сервіси).

Крім того, 5 травня місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах.

Також у столиці відновлять приймання документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.