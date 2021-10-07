Місто Київ посіло перше місце у рейтингу Forbes з легкості ведення бізнесу, ставши найкращим містом України для ведення бізнесу та найпривабливішим місцем для інвесторів.

Про це повідомляє видання Forbes Україна.

Цьогоріч місто Київ посіло перше місце у рейтингу Forbes з легкості ведення бізнесу. Столицю визнали найкращим містом України для ведення бізнесу та найпривабливішим місцем для інвесторів. Минулого року Київ був на четвертій сходинці. Запорука успіху міста – найвищі в країні ділова активність та купівельна спроможність населення (обидва показники набрали максимальних 100 балів). Не завадило навіть зниження міграційної привабливості: передмістя забудовуються набагато інтенсивніше, ніж столиця.

Цьогоріч Forbes вніс ряд змін в методологію визначення найкращого міста для ведення бізнесу – додали показник готовності міст до пандемії. Метою дослідження є допомога інвесторам у виборі оптимальної географії для розвитку своїх проєктів.

До першої п’ятірки міст належать:

Київ з показником 702 бали, торік було на 4 місці; Вінниця з показником 677 балів, торік також була на 2 місці; Львів набрав 667 балів, минулого року також був на 3 місці; Івано-Франківськ з показником 649 балів цьогоріч опустився з 1 місця; Тернопіль з 642 балами лишився на 5 місці, як і минулого року.

Остання п’ятірка – Сєвєродонецьк, Слов’янськ, Кам’янець-Подільський, Краматорськ і Лисичанськ.

До “Рейтингу міст” від Forbes увійшли всі міста України з населенням понад 90 тисяч людей, окрім неконтрольованих територій.