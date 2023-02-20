Президент США Джо Байден наголосив, що Київ захопив частину його серця, і він радий повернутися до столиці України.

Цитує президента США CNN.

“Приємно повернутися в Київ”, – сказав Байден, коли прибув до столиці України. Його привітала пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

Після прибуття кортежу президента США, зустрівшись з президентом України Володимиром Зеленським і першою леді Оленою Зеленською, Байден наголосив, що йому “дивно бачити” подружжя та запитав, як їхні діти.

Відповідаючи на питання про важливість перебування в Києві, Байден зазначив, що це його восьмий візит до міста.

“Кожного разу [поїздка до Києва] все важливіша”, – сказав він.

Джо Байден заявив, що Київ “захопив частину мого серця”.