Цитує президента США CNN.
“Приємно повернутися в Київ”, – сказав Байден, коли прибув до столиці України. Його привітала пані посол США в Україні Бріджит Брінк.
Після прибуття кортежу президента США, зустрівшись з президентом України Володимиром Зеленським і першою леді Оленою Зеленською, Байден наголосив, що йому “дивно бачити” подружжя та запитав, як їхні діти.
Відповідаючи на питання про важливість перебування в Києві, Байден зазначив, що це його восьмий візит до міста.
“Кожного разу [поїздка до Києва] все важливіша”, – сказав він.
Джо Байден заявив, що Київ “захопив частину мого серця”.
- Президент США Джо Байден розповів про спогади річної давнини: про розмову з президентом України Володимиром Зеленським на початку війни та очікування світу на падіння Києва.
- Сьогодні президент США Джо Байден відвідав Україну – поїздка до останнього трималася в таємниці.
- Президент США Джо Байден наголосив на “непохитній” підтримці Сполученими Штатами України, оголосив про нову військову допомогу та новий ряд санкцій проти Росії.
- Джо Байден під час історичного візиту до столиці України наголосив: він тут, аби вчергове наголосити на підтримці України в її боротьбі за свободу.
- Візит в Україну високопоставленого гостя до останнього був секретним, він ніде офіційно не анонсувався.