Про це повідомляють #Букви.
Роботу скульптора Г. Н. Кальченко та архітектора А. Ф. Ігнащенко на площі імені Лесі України захищають від можливих обстрілів російськими військами.
Київ захищає свої пам’ятники: Лесю Українку ховають у захисну конструкцію // 4 фото
Окрім цього, столична влада звертається до всіх небайдужих представників будівельного бізнесу із проханням долучитися до захисту пам’яток Києва.
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У Києві вже завершили роботи біля пам’ятника Самсону. Завершують захист пам’ятника Володимиру.
Зазначається, що КМДА вишукують варіанти 3D-моделювання важливих культурних та історичних пам’яток, будівель, які можуть потрапити під вогонь російських окупантів.
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