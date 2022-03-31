Столиця продовжує захищати свої пам'ятки. У Києві на Печерську зводять захисні конструкції навколо пам’ятника видатній поетесі Лесі Українці.

Про це повідомляють #Букви.

Роботу скульптора Г. Н. Кальченко та архітектора А. Ф. Ігнащенко на площі імені Лесі України захищають від можливих обстрілів російськими військами.







Київ захищає свої пам’ятники: Лесю Українку ховають у захисну конструкцію // 4 фото

Окрім цього, столична влада звертається до всіх небайдужих представників будівельного бізнесу із проханням долучитися до захисту пам’яток Києва.

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У Києві вже завершили роботи біля пам’ятника Самсону. Завершують захист пам’ятника Володимиру.

Зазначається, що КМДА вишукують варіанти 3D-моделювання важливих культурних та історичних пам’яток, будівель, які можуть потрапити під вогонь російських окупантів.