Про це розповів начальник штабу Київської міської військової адміністрації Сергій Корнійчук.
Кияни мають розуміти, що після наступу на Луганську та Донецьку області окупанти намагатимуться захопити столицю України.
“Київ як столиця – є пріоритетною ціллю для захоплення російськими військами”, – заявив начальник штабу Київської міської військової адміністрації Сергій Корнійчук.
Також він зауважив, що війна сьогодні стосується кожного українця. Тому удавати, ніби її немає чи вона десь там далеко – неправильно. До того ж, боротьба з російськими окупантами ще декілька місяців тому була зовсім поруч. Наслідками цих боїв є зруйновані Ірпінь, Буча, Гостомель, Макарів, Бородянка…
“Ми стежимо за діями противника і повинні зробити все, щоб цього не повторити та підготувати місто до можливої оборони, за необхідності – дати гідну відсіч противнику”, – наголосив Сергій Корнійчук.
- Нагадаємо, що першу межу оборони Києва будують на великій відстані від міста – для того, щоб унеможливити застосування артилерійських підрозділів російських військ.
- У Київській області міста Буча, Ірпінь, Гостомель та селище Бородянка були в окупації від початку широкомасштабного вторгнення в Україну. Остання знаходиться поодаль Києва та сильно постраждала через бойові дії. Наразі селище поступово повертається до життя.
- В Україні запустили онлайн-проєкт, де зібрали наслідки російського нападу на Київську область. У віртуальному музеї зображено кадри з шести міст, які постраждали внаслідок війни.