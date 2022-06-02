Після боїв на сході України російські окупанти можуть повернутися до Києва. Адже столиця є головною мішенню для загарбників РФ.

Про це розповів начальник штабу Київської міської військової адміністрації Сергій Корнійчук.

Кияни мають розуміти, що після наступу на Луганську та Донецьку області окупанти намагатимуться захопити столицю України.

“Київ як столиця – є пріоритетною ціллю для захоплення російськими військами”, – заявив начальник штабу Київської міської військової адміністрації Сергій Корнійчук.

Також він зауважив, що війна сьогодні стосується кожного українця. Тому удавати, ніби її немає чи вона десь там далеко – неправильно. До того ж, боротьба з російськими окупантами ще декілька місяців тому була зовсім поруч. Наслідками цих боїв є зруйновані Ірпінь, Буча, Гостомель, Макарів, Бородянка…

“Ми стежимо за діями противника і повинні зробити все, щоб цього не повторити та підготувати місто до можливої оборони, за необхідності – дати гідну відсіч противнику”, – наголосив Сергій Корнійчук.