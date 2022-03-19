Про це повідомляють #Букви.
Як пояснив радник голови МВС Вадим Денисенко в етері телемарафону, задимлення спричинила пожежа на сміттєзвалищі біля Нових Петрівців. Спочатку вітер “пригнав” дим у Київ, а потім зупинився. У самій Чорнобильській зоні з точки зору пожежної ситуації все спокійно – радіаційний фон теж в нормі.
За оцінками сервісу для моніторингу якості повітря IQAir, наразі ситуація оцінюється як шкідлива для здоров’я. Найважча ситуація у південно-західних районах Києва.
У ДСНС закликають не панікувати та вкотре нагадують не випалювати сухостій та сміття, адже це завжди негативно впливає на довкілля та здоров’я людей. Сьогодні ж, це ще й злочин, який прирівнюється до диверсії.
Також варто пам’ятати перші правила поведінки в задимленому приміщенні:
- для захисту від диму використовуйте захисні маски, зволожені водою;
- закрийте двері/вікна, а віконні та дверні отвори завісьте вологою тканиною;
- пийте більше води, часто вмивайтеся;
- утримайтеся від куріння.
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