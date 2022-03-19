Про це повідомляють #Букви.

Як пояснив радник голови МВС Вадим Денисенко в етері телемарафону, задимлення спричинила пожежа на сміттєзвалищі біля Нових Петрівців. Спочатку вітер “пригнав” дим у Київ, а потім зупинився. У самій Чорнобильській зоні з точки зору пожежної ситуації все спокійно – радіаційний фон теж в нормі.

За оцінками сервісу для моніторингу якості повітря IQAir, наразі ситуація оцінюється як шкідлива для здоров’я. Найважча ситуація у південно-західних районах Києва.

У ДСНС закликають не панікувати та вкотре нагадують не випалювати сухостій та сміття, адже це завжди негативно впливає на довкілля та здоров’я людей. Сьогодні ж, це ще й злочин, який прирівнюється до диверсії.

Також варто пам’ятати перші правила поведінки в задимленому приміщенні: