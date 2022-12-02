Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Водночас все частіше виникають аварії в енергосистемі. За словами генерального директора YASNO Сергія Коваленка, щодо виникнення аварійних ситуацій в енергосистемі є декілька причин. Перша – містяни починають вмикати в розетки все, як тільки подається світло, внаслідок чого автоматика вибиває від перепадів напруги. Друга причина – погодні умови, через холод містяни продовжують користуватися електрообігрівачами, внаслідок чого створюється неабияке навантаження на мережу.

“Ми просимо киян, не вмикайте відразу усі електроприлади у вашій оселі. Миттєве пікове навантаження негативно впливає на енергосистему. Лише заощадливе споживання наблизить нас до планових відключень”, – наголосили в КМВА.

Раніше Сергій Коваленко повідомляв, що вимкнення світла буде відбуватися навіть у будинках, які знаходиться на одній лінії з об’єктами критичної інфраструктури – раніше вимкнення електроенергії їх не стосувалося. Він зауважив, що киянам скоротять час, який їм доводиться проводити без світла. Ще у понеділок кияни були без світла протягом 9 годин у середньому, вже у вівторок – менш як 7 годин.

Також негдиректор YASNO розповів про те, що об’єкти критичної інфраструктури заживлюють якомога швидше та не відмикають під час екстрених відключень. Разом з ними до ліній можуть бути підключені звичайні житлові будинки – раніше вони також не брали участі в екстрених вимиканнях світла. Проте, у столиці тепер їх також відмикатимуть – навіть вручну.