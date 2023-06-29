Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що за нинішніми прогнозами, у разі підриву російськими окупантами Запорізької атомної електростанції, Київ – поза межами впливу.

Джерело: міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в етері телеканалу “Ми – Україна”.

“Зараз по цих прогнозах, які є, Київ – поза межею впливу. Але ми повинні чітко розуміти, давайте робити все можливе, щоб запобігти цьому теракту. Це ключове завдання, яке повинні робити. Друге – не створювати паніку і штучного ажіотажу. Навіть, якщо щось стається, то слухати рекомендації. Оскільки саме ці рекомендації, які даються в той конкретний період часу, є прив’язаними до конкретної ситуації та радіаційного моніторингу”, – заявив очільник МОЗ України.

За його словами, Україна це проходила при багатьох надзвичайних ситуаціях, тому коли є чіткі рекомендації та їх дотримання – вони рятують життя.

Зазначимо, що 18 червня президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що Росія має на меті підірвати Запорізьку атомну електростанцію (АЕС), яку захопила й контролює.

“Росія хоче підірвати ЗАЕС. Тому що, так само як і з дамбою (Каховської ГЕС – ред.), вони не зацікавлені в безпеці в Україні. Вони прагнуть постійної дестабілізації у цьому питанні і хочуть, щоб світ схиляв Україну до потрібного їм варіанту припинення конфлікту”, – відзначив Зеленський.

Вже 22 червня Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Ворог для інциденту з викидом радіації все підготував.

Також в інтерв’ю британському виданню начальник ГУ ГУР МО генерал-майор Кирило Буданов зазначив, що терористична РФ завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Водночас фахівці Інституту вивчення війни допускають, що РФ зумисне сигналізує про можливість диверсії на ЗАЕС, аби змусити Україну відмовитись від контрнаступу.

Однак, попри занепокоєння української влади, США не бачать ознак того, що РФ готова здійснити підрив ЗАЕС.