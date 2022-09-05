Про це повідомило ДСНС у Telegram.
Ліквідація пожеж відбувається поблизу села Соснівка Вишгородського району та села Перше Травня Броварського району.
У Подільському та Оболонському районі рівень забрудненості повітря характеризується як “шкідливий”. На Мостицькому масиві його позначено як “небезпечний”, зокрема якість повітря погіршилася на Троєщині.
У КМДА надали рекомендації для мешканців. Киян закликали тримати вікна закритими й дотримуватися цього особливо вночі та вранці. Порадили по можливості не перебувати на відкритому повітрі, пити багато води і робити вологе прибирання. Ще краще включити системи кондиціонування і очищення повітря.
Наприкінці серпня у Київській області стали гасити торф’яні пожежі. Внаслідок смогу може з’явитися головний біль, кашель, труднощі з диханням, подразнення очей, запалення слизової оболонки носа та гортані. У випадку виявлення симптомів необхідно звернутися до лікаря.
- Поступово підвищується рівень захворюваності на COVID-19 та кількість госпіталізацій через це. Вже зафіксовано 11,5 тис. хворих на коронавірусну хворобу, в лікарнях перебувають понад 3 тис. пацієнтів.