Київ знову накрив дим через гасіння торф'яних пожеж в області. Загоряння триває вже кілька днів.

Про це повідомило ДСНС у Telegram.

Ліквідація пожеж відбувається поблизу села Соснівка Вишгородського району та села Перше Травня Броварського району.

У Подільському та Оболонському районі рівень забрудненості повітря характеризується як “шкідливий”. На Мостицькому масиві його позначено як “небезпечний”, зокрема якість повітря погіршилася на Троєщині.

У КМДА надали рекомендації для мешканців. Киян закликали тримати вікна закритими й дотримуватися цього особливо вночі та вранці. Порадили по можливості не перебувати на відкритому повітрі, пити багато води і робити вологе прибирання. Ще краще включити системи кондиціонування і очищення повітря.